За свободу соединились голоса: группа TVORCHI выпустила новую песню Боремося, посвященную несокрушимости украинцев

Враг думал, что мы сдадимся через три дня, а мы продолжаем бороться уже три месяца и складывать оружие даже не собираемся. Об этом и написала в своей новой песне группа TVORCHI.

Композиция в первую очередь призвана рассказать миру о каждом, кто борется за свободу нашей Родины на своем фронте.

Это песня о единстве. О людях, которые верят и соединили за свободу свои голоса.

Так же объединились в песне и кардинально разные жанры. Нетрадиционно для TVORCHI в игру вступает сначала оркестр, а уже после этого классические мотивы переплетаются с привычной электроникой, полной чувственности.

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Впрочем, как многогранные украинцы, так и непохожие между собой мелодии объединились с одной целью — помочь побороть своего врага и донести миру величие и силу украинского народа.

По словам группы, съемки клипа проходили в украинском Театре, который является центром нашего извечного культурного наследия. Там, где оживают произведения Леси Украинки и Ивана Нечуя-Левицкого.

На протяжении всего съемочного процесса театр постепенно оживал и дышал, наполняясь творческой энергией.

Можно уничтожить стены и невозможно убить наши ценности. Об этом мы и поем в нашей песне: “Боремся и всех поборем”.

Кроме того, борьба группы за свободу не только в наполнении культурного наследия для наших потомков, но и в помощи воинам ВСУ здесь и сейчас. Поэтому все вырученные средства от продажи песни Боремося на музыкальных платформах группа перечислит на нужды украинских военных.

Напомним, ранее украинская певица Мика Ньютон в эксклюзивном интервью рассказала о психологе после Грэмми, взаимоотношениях между родителями и мужем и поддержке Украины.