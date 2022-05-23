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Мика Ньютон о психологе после Грэмми, взаимоотношениях с мужем и поддержке Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 мая 2022, 18:50
Міка Ньютон про виступ на Греммі 2022
Фото: Getty Images

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