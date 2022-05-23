Мика Ньютон о психологе после Грэмми, взаимоотношениях с мужем и поддержке Украины

Украинская певица Мика Ньютон, проживающая в Лос-Анджелесе более десяти лет, дала эксклюзивное интервью журналистке Иванне Пидборской на YouTube-канале ДеЯк. Вікна публикуют тезисы разговора и ссылку на видео онлайн.

Какой стресс пережила исполнительница при подготовке к выступлению на Грэмми, где представляла Украину; как родители Мики ладят с мужем-американцем; о благотворительных концертах в поддержку Украины, возможности стать мамой и об отношении к конкурсу Евровидения в этом году — дальше в интервью.

Напомним, Мика Ньютон на музыкальной церемонии Грэмми 4 апреля спела новую композицию под названием Вільні, которую посвятила Украине.

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Автором слов стал известный американский исполнитель Джон Ледженд. Впервые за 9 лет Мика Ньютон спела песню, еще и на Грэмми — тогда на церемонии впервые звучал украинский язык.

Трудно, когда тебе говорят: на Грэмми во вторник, а в четверг утром выезжать. И ты понимаешь, что у тебя нет никого, кто волосы сделает, макияж. Даже не знаешь, в чем ты будешь одета. Очень сильно забирает энергию.

Так что певице предложили на выбор несколько платьев для выступления, которые показались неуместными, когда она будет представлять свою страну в столь сложное время.

— Я говорю, что не хочу, чтобы грудь показывать или ноги. Это не то время, когда это нужно делать. Я не хочу быть секси на сцене, здесь не обо мне. Здесь нужно показать, что мы сильная нация, я одна из украинок, и мне выпала честь представлять всю Украину. Я думала о людях, а не о себе.

После выступления звезде впервые за всю жизнь пришлось записаться к психологу.

Я никогда не обращалась к психологу, но после Грэмми пошла, потому что очень много всего упало на меня. И еще родители дома, племянница. Я за них отвечаю. Все-таки очень грустно смотреть, как они хотят домой, как они переживают. Просто очень многое в одно время всего и здоровье сдавало.

Звезда отмечает, что для нее была очень большая ответственность — быть достойным представителем, чтобы все вышли и сказали “Спасибо”, а не “Что она?” Почему она?

— У нас все равно люди любят обсудить: не то одела, не ту помаду накрасила, а могла бы прическу сделать красивее. Я реально думала обо всем, чтобы большинству аудитории было приятно. Чтобы об Украине говорил весь мир в это время, музыкальный мир.

Также Мика Ньютон поделилась личным, рассказав о болезни и возможности стать матерью.

— Когда у тебя рак яичника, это очень серьезный диагноз. Все просто понимают, что если я забеременею, это будет реально чудо.

Певица рассказывает, что такие шансы и возможности есть, а также поведала о поддержке любимого.

— Действительно, повезло с мужем. Очень серьезная поддержка. Не все мужчины понимают женщину на 100% с нашими гормонами и тем, что мы проходим.

Мой муж что-то не понимает — пойдет почитает об этом.

Говорит: “А можешь мне прислать какую-нибудь ссылку, что с тобой происходит? Я хочу понять.” Сидит, читает научные статьи, чтобы понять, что происходит со мной.

Полное интервью с Микой Ньютон смотри вместе с Вікнами онлайн.

Ранее мы рассказывали о том, как прошло Грэмми 2022. На нем выступила украинская поэтесса Любовь Якимчук, а также Мика Ньютон с Джоном Леджендом. На церемонии слово также дали президенту Украины Владимиру Зеленскому.