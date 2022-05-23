Міка Ньютон про психолога після Ґреммі, взаємини між батьками й чоловіком та підтримку України

Українська співачка Міка Ньютон, яка проживає в Лос-Анджелесі понад десять років, дала ексклюзивне інтерв’ю журналістці Іванні Підборській на YouTube-каналі ДеЯк. Вікна публікують тези розмови й посилання на відео онлайн.

Який стрес пережила виконавиця при підготовці до виступу на Ґреммі, де представляла Україну; як батьки Міки ладнають з чоловіком-американцем; про благодійні концерти на підтримку України, можливість стати мамою та про ставлення до цьогорічного конкурсу Євробачення — далі в інтерв’ю.

Нагадаємо, Міка Ньютон на музичній церемонії Ґреммі 4 квітня заспівала нову композицію під назвою Вільні, яку присвятила Україні.

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Автором слів став відомий американський виконавець Джон Ледженд. Вперше за 9 років Міка Ньютон заспівала пісню, ще й на Ґреммі — саме тоді на церемонії вперше звучала українська мова.

Важко, коли тобі кажуть: на Ґреммі у вівторок, а в четвер зранку виїхати. І ти розумієш, що в тебе нема нікого, хто волосся зробить, макіяж. Навіть не знаєш, у чому ти будеш одягнена. Дуже сильно забирає енергію.

Тож співачці запропонували на вибір кілька суконь для виступу, які здались недоречними, коли вона представлятиме свою країну у такий складний час.

— Я говорю, що не хочу, щоб груди показувати чи ноги. Це не той час, коли це потрібно робити. Я не хочу бути сексі на сцені, тут не про мене. Тут потрібно показати, що ми — сильна нація, я одна з українок, і мені випала честь представляти всю Україну. Я думала про людей, а не про себе.

Після виступу зірці вперше за все життя довелося записатися до психолога.

Я ніколи не зверталася до психолога, але після Ґреммі пішла, тому що дуже багато всього впало на мене. І ще батьки вдома, племінниця. Я за них відповідаю. Все-таки дуже сумно за ними дивитися, як вони хочуть додому, як вони переживають. Просто дуже багато в один час всього і здоров’я здавало.

Зірка зазначає, що для неї була дуже велика відповідальність — бути достойним представником, щоб всі вийшли й сказали “Дякуємо”, а не “Що вона? Чого вона?”

— У нас все одно люди люблять обговорити: не те одягнула, не ту помаду нафарбувала, а могла б зачіску зробити красивішу. Я реально думала про все, щоб більшості аудиторії було приємно. Щоб про Україну говорив весь світ в цей час, музичний світ.

Також Міка Ньютон поділилася особистим і розповіла про хворобу й можливість стати мамою.

— Коли в тебе рак яєчника, це дуже серйозний діагноз. Всі просто розуміють, що якщо я завагітнію, це буде реально чудо.

Співачка каже, що такі шанси й можливості є, а також розповіла про підтримку коханого.

— Дійсно, пощастило з чоловіком. Дуже серйозна підтримка. Не всі чоловіки розуміють жінку на 100% з нашими гормонами й тим, що ми проходимо.

Мій чоловік щось не розуміє — піде почитає про це.

Каже: “А можеш мені прислати якесь посилання, що з тобою відбувається? Я хочу зрозуміти.” Сидить, читає наукові статті, щоб зрозуміти, що відбувається зі мною.

Повне інтерв’ю з Мікою Ньютон дивись разом з Вікнами онлайн

Раніше ми розповідали те, як пройшло Ґреммі 2022. На ньому виступила українська поетеса Любов Якимчук, а також Міка Ньютон з Джоном Леджендом. На церемонії слово дали також президенту України Володимиру Зеленському.