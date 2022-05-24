За свободу поєднались голоси: гурт TVORCHI випустив нову пісню Боремося, присвячену незламності українців

Ворог думав, що ми здамося за три дні, а ми продовжуємо боротися вже три місяці й складати зброю навіть не збираємось. Про це й розповів у своїй новій пісні гурт TVORCHI.

Композиція передусім покликана розповісти світу про кожного, хто бореться за свободу нашої Батьківщини на своєму фронті.

Це пісня про єдність. Про людей, які вірять і поєднали за свободу свої голоси.

Так само об’єднались у пісні й кардинально різні жанри. Нетрадиційно для гурту TVORCHI у гру вступає спочатку оркестр, а вже після цього класичні мотиви переплітаються зі звичною електронікою, сповненою чуттєвості.

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Втім, як і такі багатогранні українці, так і несхожі між собою мелодії об’єдналися з однією метою — допомогти побороти свого ворога та донести світові велич і силу українського народу.

За словами гурту, зйомки кліпу проходили в Українському театрі, що є осередком нашої одвічної культурної спадщини. Саме там, де оживають твори Лесі Українки та Івана Нечуя-Левицького.

Протягом усього знімального процесу театр потроху оживав та дихав, наповнюючись творчою енергією.

Можна знищити стіни, та неможливо вбити наші цінності. Про це ми й співаємо у нашій пісні: “Боремося та усіх поборемо”.

Крім того, боротьба гурту за свободу полягає не лише у наповненні культурної спадщини для наших нащадків, але й допомозі воїнам ЗСУ тут і зараз. Тож усі виручені кошти з продажу пісні Боремося на музичних платформах гурт перерахує на потреби українських військових.

Нагадаємо, раніше українська співачка Міка Ньютон в ексклюзивному інтерв’ю розповіла про психолога після Ґреммі, взаємини між батьками й чоловіком та підтримку України.