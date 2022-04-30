Без цензури та прикрас: Макс Барських випустив пісню Don’t fuck with Ukraine для підняття бойового духу

Хто б міг подумати, що Макс Барських стане одним із найактивніших борців за свободу на культурному фронті. Спочатку ліричні настрої пісні Буде весна, яка була створена зі співчуттям та думкою про український народ.

Після неї було багато трагічних подій, болю та сліз. Пізніше була ще більша всеосяжна ненависть. Тепер настав час її вивільнити та спрямувати у правильне русло.

Тому Макс Барських пішов у ЗСУ. Водночас створив саундтрек для боротьби українських воїнів та мирних людей проти загарбницької навали.

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Don’t fuck with Ukraine – саундтрек підтримки бойового духу українського народу, який став квінтесенцією головних фраз під час війни.

Так, співак не підбирав слів-відповідників табуйованій лексиці, а навпаки використав наповну увесь фольклор, який вдалось зібрати під час перебування у Львові.

А щоб було зрозуміліше і західним союзникам України, які колись не вірили у нашу силу, куплети спеціально написано англійською мовою. Однак усі погрозливі слова — виключно для російських окупантів.

Все чітко, як то кажуть, по поличках і трішки гумору, бо без нього зараз ніяк. Без зайвих слів і по факту основний посил — не чіпайте українців.

Багато хто з початку не вірив в Україну, і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною та мужньою.

Однак, як показує практика, і вже два місяці повномасштабної війни — ми можемо не лише оборонятись, але й досить вдало гнати у шию всіх загарбників і вбивць зі своєї землі. Українці готові стояти до останнього за свободу своєї країни.

Цей прецедент змінює не лише нашу країну, але й увесь світ. Наш приклад покликаний заряджати інші народи.

А поки інші країни вчаться мужності та звитяги в українців, пісня буде підтримувати українських військових та заряджати їх необхідною енергією щоразу, коли це буде необхідно.

Бійці вражають своєю міццю чи не кожного в Україні та за її межами. А Макса Барських українські воїни продовжують надихати особисто, тепер вони пліч-о-пліч.

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч записали спільно пісню До весни на слова українського поета-містика Богдана-Ігора Антонича.