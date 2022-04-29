Шоу-біз

Поза часом і простором: як Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч повернули до життя вірші містичного поета

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Квітня 2022, 21:45
Злата Огневіч та Артем Пивоваров

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