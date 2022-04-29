Поза часом і простором: як Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч повернули до життя вірші містичного поета

Яка тільки доля було не спіткала українських творців літератури. Одних відправляли у табори, інших забороняли та переслідували, когось же замордували у в’язниці.

Однак Богдан-Ігор Антонич дивним чином приєднався до Клубу-27.

Так, він не створював музику, але писав неповторні поезії. І колись у майбутньому мріяв стати ще й композитором, щоб ймовірно покласти свої слова на мелодію.

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Проте доля вирішила, що зазвучати Антонич має лише майже за 100 років.

Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч віддали свої голоси містичному поету, який так хотів, щоб його вірші об’єднались із нотами. Творці записали пісню в рамках авторського культурного проекту Твої вірші, мої ноти.

Вірш Антонича До весни має особливий, суперечливий настрій. Автор радіє приходу прекрасної пори, але десь на обрії видніє смуток. Дивовижно, як відірваність від далекої реальності подарувала йому таку актуальність на сьогодні.

Ожили улюблені образи поета-містика — монументальний космос та океанічні стихії. Переплелись між собою фантастика та реальність, щоб хоча б на кілька хвилин прокинутись від страшного сну.

З кожним словом, кожною весняною нотою пісні, можливо, комусь навіть вдасться хоча б на секунду повернутися до того далекого життя, такого омріяного — тихого і мирного.

Пісня До весни не дасть забути про війну, яка і досі триває. Однак надасть сил, щоб далі боротись та відроджувати ту культурну спадщину, яку століттями винищували в таборах.

Щоб наше слово, наша пісня дихала на повні груди та давала нам наснаги відновити серцебиття нашої країни.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський випустив нову пісню, присвячену війні. Співак також вирішив відродити пам’ять про українську культурну спадщину, використавши текст Йосипа Струцюка та Вадима Гаркавого.