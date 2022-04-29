Вне времени и пространства: как Артем Пивоваров и Злата Огневич вернули к жизни стихи мистического поэта

Какая судьба не постигла украинских создателей литературы. Одних отправляли в лагеря, других запрещали и преследовали, кого-то убили в тюрьме.
Однако Богдан-Игорь Антоныч удивительным образом присоединился к Клубу-27.
Да, он не создавал музыку, но писал неповторимые поэзии. И когда-нибудь в будущем мечтал стать еще и композитором, чтобы возложить свои слова на мелодию.
Однако судьба решила, что зазвучать Антоныч почти за 100 лет.
Однако судьба решила, что зазвучать Антоныч почти за 100 лет.
Артем Пивоваров и Злата Огневич отдали свои голоса мистическому поэту, так хотел, чтобы его стихи объединились с нотами. Создатели записали песню в рамках авторского культурного проекта Твои стихи, мои ноты.
Стихотворение Антоныча До весны имеет особое, противоречивое настроение. Автор радуется приходу прекрасного времени, но где-то на горизонте виднеется печаль. Удивительно, как оторванность от далекой реальности подарила ему такую актуальность сегодня.
Ожили любимые образы поэта-мистика – монументальный космос и стихии. Переплелись между собой фантастика и реальность, чтобы хотя бы на несколько минут проснуться от страшного сна.
С каждым словом, каждой весенней нотой песни, возможно кому-то даже удастся хотя бы на секунду вернуться к той далекой жизни, такой мечтательной – тихой и мирной.
Песня До весны не даст забыть о войне, которая продолжается. Однако даст силы, чтобы дальше бороться и возрождать то культурное наследие, которое веками истребляли в лагерях.
Чтобы наше слово, наша песня дышала полной грудью и давала нам сил восстановить сердцебиение нашей страны.
Напомним, ранее Виталий Козловский выпустил новую песню, посвященную войне. Певец также решил возродить память об украинском культурном наследии, использовав текст Иосифа Струцюка и Вадима Гаркавого.