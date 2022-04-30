Без цензуры и приукрашиваний: Макс Барских выпустил песню Don’t fuck with Ukraine для поднятия боевого духа

Кто бы мог подумать, что Макс Барских станет одним из самых активных борцов за свободу на культурном фронте. Сначала лирические настроения песни Буде весна, которая была создана с сочувствием и мыслью об украинском народе.
После нее последовало много трагических событий, боли и слез. Позже была еще большая всеобъемлющая ненависть. Теперь пора ее высвободить и направить в правильное русло.
Поэтому Макс Барских пошел в ВСУ и вместе с тем создал саундтрек для борьбы украинских воинов и мирных людей против захватнического нашествия.
Don’t fuck with Ukraine – саундтрек поддержки боевого духа украинского народа, ставший квинтэссенцией главных фраз во время войны.
Don’t fuck with Ukraine – саундтрек поддержки боевого духа украинского народа, ставший квинтэссенцией главных фраз во время войны.
Да, певец не подбирал соответствующее слова к табуированной лексике, а наоборот использовал на полную весь фольклор, который удалось собрать во время пребывания во Львове.
А чтобы было понятнее и западным союзникам Украины, когда-то не верившим в нашу силу, куплеты специально написаны на английском языке. Однако все угрожающие слова исключительно для российских оккупантов.
Все четко, как говорится, по полочкам и немного юмора, потому что без него сейчас никак. Без лишних слов и по факту основной посыл – не трогайте украинцев.
Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной.
Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной.
Однако, как показывает практика, и уже два месяца полномасштабной войны – мы можем не только обороняться, но и довольно удачно гнать в шею всех захватчиков и убийц со своей земли. Украинцы готовы стоять до последнего за свободу своей страны.
Этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заряжать другие народы.
Этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заряжать другие народы.
А пока другие страны учатся мужеству и победам у украинцев, песня будет поддерживать украинских военных и заряжать их необходимой энергией всякий раз, когда это будет необходимо.
Бойцы поражают своей мощью почти каждого в Украине и за ее пределами. А Макса Барских украинские воины продолжают вдохновлять лично, теперь они бок о бок.
Напомним, ранее Артем Пивоваров и Злата Огневич записали совместно песню До весны на слова украинского поэта-мистика Богдана-Игоря Антоныча.