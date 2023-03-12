Коли розквітне спів з усіх країв: Євробачення 2023 — дати та розклад конкурсу

Ось вже майже 67 років пісенний конкурс об’єднує різні країни світу. Не встигли ми змигнути оком, як минув рік з перемоги України на ньому, тож у бій вступають нові конкурсанти. Тож тепер головне питання, коли відбудеться Євробачення-2023.

За рішенням Європейського мовника EBU конкурс проведуть у британському місті Ліверпуль. Усі приурочені Євробаченню події будуть відбуватись з 8 по 13 травня.

Нагадаємо, що за правилами конкурсу подія має відбуватись у країні-переможниці, але через повномасштабну війну в Україні, організатори вирішили перенести місце проведення.

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Коли Євробачення 2023 — дати та розклад конкурсу

Змагання у пісенному конкурсі між 37 країнами розпочнуться вже 9 травня 2023 року, коли відбудеться перший півфінал.

Другий півфінал планують провести за два дні — 11 травня 2023 року.

Виступ представників України на Євробаченні-2023 гурту TVORCHI варто очікувати вже у фіналі — 13 травня 2023 року.

Також автоматично у нього потраплять конкурсанти від країн-засновниць конкурсу: Великої Британії, Іспанії, Франції, Італії та Німеччини.

Якщо ти знаходишся за кордоном та прагнеш підтримати українських представників на Євробаченні, то можеш спробувати потрапити на їхній виступ. Читай, скільки коштують квитки на Євробачення-2023.

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