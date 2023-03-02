Недешеве задоволення: скільки коштують квитки на Євробачення-2023 — огляд цін

Українське Євробачення пройде в британському місті Ліверпуль у травні. Стало відомо, коли можна буде придбати квитки на Євробачення-2023 і які на них ціни. Скільки коштують квитки та де їх можна придбати — читай у нашому матеріалі.

Квитки на Євробачення-2023: скільки коштують і коли буде продаж

Придбати квитки можна буде з 7 березня. О 14:00 їх викладуть на сайт для замовлення. На всі дев’ять шоу (репетиції, півфінали та фінал) можна потрапити з 8 по 13 травня.

Ти можеш потрапити на такі шоу:

Зараз також дивляться

Вечірня генеральна репетиція — 8 травня. Денна генеральна репетиція — 9 травня. Перший півфінал Євробачення — 9 травня. Вечірня генеральна репетиція — 10 травня. Денна генеральна репетиція — 11 травня. Другий півфінал Євробачення — 11 травня. Вечірня генеральна репетиція — 12 травня. Денний передпоказ — 13 травня. Гранд-фінал Євробачення — 13 травня.

Купити квиток на Євробачення можна із будь-якої країни, але за один раз глядачі можуть придбати квитки лише на одне шоу. Якщо ти хочеш потрапити на декілька шоу, доведеться оплачувати все окремо.

Скільки коштують квитки на Євробачення-2023: огляд цін

Ціна на квитки помітно різниться. За можливість побачити півфінали Євробачення 9 і 11 травня доведеться заплатити від £30 до £290 (приблизно від 1 330 до 12 859 грн).

А щоб потрапити на гранд-фінал конкурсу, доведеться викласти – від £80 до £380 (приблизно від 3 547 до 16 850 грн).

Дешевші пропозиції можна знайти, якщо відвідати генеральні репетиції. Ймовірно, це Євробачення стане одним із найдорожчих за цінами на квитки.

Раніше ми розповідали, хто вестиме Євробачення-2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!