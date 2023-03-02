Недешеве задоволення: скільки коштують квитки на Євробачення-2023 — огляд цін

Українське Євробачення пройде в британському місті Ліверпуль у травні. Стало відомо, коли можна буде придбати квитки на Євробачення-2023 і які на них ціни. Скільки коштують квитки та де їх можна придбати — читай у нашому матеріалі.
Придбати квитки можна буде з 7 березня. О 14:00 їх викладуть на сайт для замовлення. На всі дев’ять шоу (репетиції, півфінали та фінал) можна потрапити з 8 по 13 травня.
Ти можеш потрапити на такі шоу:
Купити квиток на Євробачення можна із будь-якої країни, але за один раз глядачі можуть придбати квитки лише на одне шоу. Якщо ти хочеш потрапити на декілька шоу, доведеться оплачувати все окремо.
Ціна на квитки помітно різниться. За можливість побачити півфінали Євробачення 9 і 11 травня доведеться заплатити від £30 до £290 (приблизно від 1 330 до 12 859 грн).
А щоб потрапити на гранд-фінал конкурсу, доведеться викласти – від £80 до £380 (приблизно від 3 547 до 16 850 грн).
Дешевші пропозиції можна знайти, якщо відвідати генеральні репетиції. Ймовірно, це Євробачення стане одним із найдорожчих за цінами на квитки.
Раніше ми розповідали, хто вестиме Євробачення-2023.
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