Євробачення-2023 представило офіційний логотип: як поєдналися Україна та Велика Британія

Європейський пісенний конкурс Євробачення представив логотип Євробачення-2023. Минулого року на конкурсі перемогла Україна, втім, через війну ми не можемо провести його в себе. Євробачення пройде у британському Ліверпулі.

Гаслом Євробачення-2023 стало: “Об’єднані музикою”. А на логотипі конкурсу зображені серця у національних кольорах прапорів України та Великої Британії, які б’ються в унісон.

— Новий слоган демонструє унікальне партнерство між Сполученим Королівством, Україною та містом-організатором Ліверпулем. Спрямований на те, щоб донести пісенний конкурс Євробачення до аудиторії по всьому світу та неймовірну силу музики, яка об’єднує людей, — йдеться на сайті конкурсу.

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У BBC розповіли, що логотип уособлює саме походження конкурсу. Адже його створили спочатку як експеримент телемовлення, щоб об’єднати Європу.

Деталі Євробачення-2023

Церемонія передачі конкурсу відбудеться у Залі Святого Георгія в центрі Ліверпуля у вівторок о 19:00 GMT. У цей день більшість країн-учасниць дізнаються, у якому півфіналі вони братимуть участь.

Жеребкування пройде за участі місцевих школярів та представників української громади, які оселилися в Ліверпулі після початку повномасштабної війни.

Півфінали Євробачення-2023 відбудуться 9 та 11 травня, а фінал — 13 травня.

Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина та Італія автоматично потрапляють у фінал через те, що їхні мовники платять за участь. Україна також вийде одразу фінал як переможниця Євробачення-2022.

Під час жеребкування у вівторок мер італійського Турина, який проводив конкурс минулого року, передасть “ключі” від Євробачення, а також офіційні символи конкурсу.

Нагадаємо, що Україну на Євробачені-2023 представить гурт TVORCHI.

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