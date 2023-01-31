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Евровидение-2023 представило официальный логотип: как объединились Украина и Великобритания

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 января 2023, 15:00
Евровидение-2023 представило официальный логотип: как объединились Украина и Великобритания
Фото: Depositphotos

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