Евровидение-2023 представило официальный логотип: как объединились Украина и Великобритания

Европейский песенный конкурс представил логотип Евровидения-2023. В прошлом году на конкурсе победила Украина, но из-за войны мы не можем провести его у себя. Евровидение пройдет в британском Ливерпуле.

Лозунгом Евровидения-2023 стало: “Объединены музыкой”. А на логотипе конкурса изображены сердца в национальных цветах флагов Украины и Великобритании, которые бьются в унисон.

— Новый слоган демонстрирует уникальное партнерство между Соединенным Королевством, Украиной и городом-организатором Ливерпулем. Направленный на то, чтобы донести песенный конкурс Евровидение до аудитории по всему миру и невероятную силу объединяющей людей музыки, — говорится на сайте конкурса.

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В BBC рассказали, что логотип олицетворяет само происхождение конкурса. Ведь его создали сначала как эксперимент телевещания, чтобы объединить Европу.

Детали Евровидения-2023

Церемония передачи конкурса состоится в Зале Святого Георгия в центре Ливерпуля во вторник в 19:00 GMT. В этот день большинство стран-участниц узнают, в каком полуфинале они будут участвовать.

Жеребьевка пройдет при участии местных школьников и представителей украинской общины, которые поселились в Ливерпуле после начала полномасштабной войны.

Полуфиналы Евровидения-2023 состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия автоматически попадают в финал из-за того, что их вещатели платят за участие. Украина также выйдет сразу финал, ведь она — победительница Евровидения-2022.

Во время жеребьевки во вторник мэр итальянского Турина, проводившего конкурс в прошлом году, передаст “ключи” от Евровидения, а также официальные символы конкурса.

Напомним, что Украину на Евровидении-2023 представит группа TVORCHI.

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