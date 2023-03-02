Недешевое удовольствие: сколько стоят билеты на Евровидение-2023 — обзор цен

Украинское Евровидение пройдет в британском городе Ливерпуль в мае. Стало известно, когда можно будет приобрести билеты на Евровидение-2023 и какие цены на них. Сколько стоят билеты и где их можно приобрести читай в нашем материале.

Билеты на Евровидение-2023: сколько стоят и когда будет продажа

Приобрести билеты можно будет с 7 марта. В 14.00 их выложат на сайт для заказа. На все девять шоу (репетиции, полуфиналы и финал) можно попасть с 8 по 13 мая.

Ты можешь попасть на такие шоу:

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Вечерняя генеральная репетиция — 8 мая. Дневная генеральная репетиция — 9 мая. Первый полуфинал Евровидения — 9 мая. Вечерняя генеральная репетиция — 10 мая. Дневная генеральная репетиция — 11 мая. Второй полуфинал Евровидения — 11 мая. Вечерняя генеральная репетиция — 12 мая. Дневной предпоказ — 13 мая. Гранд-финал Евровидения — 13 мая.

Купить билет на Евровидение можно из любой страны, но за один раз зрители могут приобрести билеты только на одно шоу. Если ты хочешь попасть на несколько шоу, придется оплачивать все по отдельности.

Сколько стоят билеты на Евровидение-2023: обзор цен

Цены на билеты заметно отличаются. За возможность увидеть полуфиналы Евровидения 9 и 11 мая придется заплатить от £30 до £290 (примерно от 1330 до 12859 грн).

А чтобы попасть на гранд-финал конкурса, придется выложить — от £80 до £380 (примерно от 3547 до 16850 грн).

Более дешевые предложения можно найти, если посетить генеральные репетиции. Вероятно, это Евровидение станет одним из самых дорогих по ценам на билеты.

Раньше мы рассказывали, кто будет вести Евровидение-2023.

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