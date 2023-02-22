Британско-украинская синергия: кто будет вести Евровидение-2023

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение объявили имена ведущих грандиозного шоу в 2023 году.

Украинскими ведущими будут шоумен Тимур Мирошниченко и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Читай, в каких частях программы их можно будет увидеть и как отреагировали звезды на эту новость.

Кто будет ведущими Евровидение-2023

Юлия Санина будет вести полуфиналы конкурса, которые состоятся 9 и 11 мая, а также будет одной из четырех ведущих гранд-финала, который пройдет 13 мая.

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Для меня большая честь стать ведущей Евровидения-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией.

Мне одновременно волнующе, ответственно и радостно играть новую для себя роль. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне, — написала певица в Instagram.

Тимур Мирошниченко станет одним из ведущих Церемонии открытия Евровидения-2023 на YouTube-канале, а также вживую будет вести трансляцию из эпицентра событий и будет появляться во вставках во время полуфиналов и гранд-финала.

Я уже почти 20 лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особенное событие, которое всех нас объединяет музыкой.

Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и имеющихся поклонников Евровидения со всеми событиями прямо из Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из закулисья! — поделился ведущий.

Кроме украинских ведущих, Евровидение будут вести:

Ханна Веддингхем;

Алиша Диксон;

Грэм Нортон;

Мэл Гедройц;

Райлан;

Скотт Миллз;

Сэм Квек;

Клэр Суини.

Напомним, что в Украине уже известен победитель Нацотбора Евровидения-2023. Им стала группа Tvorchi. Читай подробнее, какая песня будет представлять Украину.

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