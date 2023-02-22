Британсько-українська синергія: хто вестиме Євробачення-2023

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення оголосили імена ведучих грандіозного шоу у 2023 році.

Українськими ведучими будуть шоумен Тимур Мірошниченко та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Читай, у яких саме частинах програми їх можна буде побачити та як відреагували зірки на цю новину.

Хто буде ведучими Євробачення-2023

Юлія Саніна вестиме півфінали конкурсу, які відбудуться 9 та 11 травня, а також буде однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу, який пройде 13 травня.

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Для мене велика честь стати ведучою Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить з Британією.

Мені водночас хвилююче, відповідально та радісно грати нову для себе роль. Я впевнена, що навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні, — написала співачка в Instagram.

Натомість Тимур Мірошниченко стане одним з ведучих Церемонії відкриття Євробачення-2023 на YouTube-каналі, а також наживо вестиме трансляцію з епіцентру подій та з’являтиметься у вставках під час півфіналів та гранд-фіналу.

Я вже майже 20 років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка всіх нас об’єднує музикою.

Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та наявних шанувальників Євробачення з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами із залаштунків! — поділився ведучий.

Окрім українських ведучих, Євробачення вестимуть:

Ханна Веддінгхем;

Аліша Діксон;

Грем Нортон;

Мел Ґедройць;

Райлан;

Скотт Міллз;

Сем Квек;

Клер Суїні.

Нагадаємо, що в Україні вже відомий переможець Нацвідбору Євробачення-2023. Ним став гурт Tvorchi. Читай детальніше, яка пісня представлятиме Україну.

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