Британсько-українська синергія: хто вестиме Євробачення-2023

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення оголосили імена ведучих грандіозного шоу у 2023 році.
Українськими ведучими будуть шоумен Тимур Мірошниченко та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Читай, у яких саме частинах програми їх можна буде побачити та як відреагували зірки на цю новину.
Юлія Саніна вестиме півфінали конкурсу, які відбудуться 9 та 11 травня, а також буде однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу, який пройде 13 травня.
Для мене велика честь стати ведучою Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить з Британією.
Для мене велика честь стати ведучою Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить з Британією.
Мені водночас хвилююче, відповідально та радісно грати нову для себе роль. Я впевнена, що навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні, — написала співачка в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Julia Sanina (@the_hardkiss)
Допис, поширений Julia Sanina (@the_hardkiss)
Натомість Тимур Мірошниченко стане одним з ведучих Церемонії відкриття Євробачення-2023 на YouTube-каналі, а також наживо вестиме трансляцію з епіцентру подій та з’являтиметься у вставках під час півфіналів та гранд-фіналу.
Я вже майже 20 років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка всіх нас об’єднує музикою.
Я вже майже 20 років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка всіх нас об’єднує музикою.
Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та наявних шанувальників Євробачення з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами із залаштунків! — поділився ведучий.
Окрім українських ведучих, Євробачення вестимуть:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)
Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)
Нагадаємо, що в Україні вже відомий переможець Нацвідбору Євробачення-2023. Ним став гурт Tvorchi. Читай детальніше, яка пісня представлятиме Україну.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!