Фінал Євробачення 2023: список країн, які боротимуться за перемогу 13 травня

Нещодавно у Ліверпулі відбулися перший та другий півфінали Євробачення 2023. Тому за результатами конкурсу у гранд-фіналі боротимуться за перемогу 26 країн.

Вже завтра, 13 травня, у Ліверпулі, який приймає Євробачення 2023 від імені України, відбудеться гранд-фінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу. Якщо ти ще не бачив(-ла) номери всіх фіналістів — ознайомся з ними просто зараз!

Фіналіст Євробачення 2023: Хорватія — Let 3 — Mama šč

9 травня представники Хорватії на Євробаченні 2023, рок-гурт Let 3, який відомий своїми трішки непристойними треками, виступив у першому півфіналі під сьомим номером. Колектив презентував трек під назвою Mama šč! Пісня, як розповіли її автори, сатирично коментує російську агресію проти України.

Фіналіст Євробачення 2023: Молдова — Pasha Parfeni — Lăutar

На Євробаченні 2023 Молдову представляє співак Паша Парфеній. На сцені міжнародного пісенного конкурсу виконавець виступає з піснею Soarele și Luna.

Раніше хлопець уже представляв Молдову на Євробаченні у 2012 році. Тоді він виступав у Баку з піснею Lăutar. За результатами першого півфіналу композиція Паши пройшла до фіналу, але артист посів 11 місце.

Фіналіст Євробачення 2023: Швейцарія — Remo Forrer — Watergun

На Євробаченні 2023 Швейцарію представляє співак Ремо Форрер. Він виступав у першому півфіналі, 9 травня, з піснею Watergun.

Фіналіст Євробачення 2023: Фінляндія — Käärijä — Cha Cha Cha

Цьогоріч на сцені Євробачення від Фінляндії виступає музикант Käärijä. Вже у першому півфіналі Євробачення артист виконував пісню, яку встигли високо оцінити єврофани, під назвою Cha Cha Cha.

Фіналіст Євробачення 2023: Чехія — Vesna — My Sister’s Crown

У першому півфіналі Євробачення 2023 виступали представники Чехії — гурт Vesna. Колектив вийшов на сцену конкурсу під 13 номером, виконавши пісню My Sister’s Crown.

У пісні розповідається про сестер-слов’янок, які посварилися. Водночас у ньому згадується хтось третій, який заважає злагоді між сестрами. Однак одна з учасниць гурту — росіянка, хоч вона й переконує, що виступила проти війни.

Фіналіст Євробачення 2023: Ізраїль — Noa Kirel — Unicorn

Ноа Кірел із піснею Unicorn виступила в першому півфіналі Євробачення 2023. Представниця Ізраїлю вийшла на сцену під номером дев’ять. Свій виступ співачка розпочала у великій коробці, яка була освітлена світлодіодами, створивши на сцені оптичну ілюзію.

Фіналіст Євробачення 2023: Португалія — Mimicat — Ai Coração

На Євробаченні 2023 Португалію представляє співачка Mimicat. Артистка виступає на сцені з піснею Ai Coração. Mimicat — 38-річна португальська співачка, яка народилася в Коїмбрі. Справжнє ім’я артистки — Маріса Ізабель Лопес Мена.

Фіналіст Євробачення 2023: Швеція — Loreen — Tattoo

У першому півфіналі Євробачення 2023 виступила співачка Loreen. Представниця Швеції виконала пісню Tattoo, вийшовши на сцену під 11 номером. Композиція Loreen про те, як зберегти любов попри біль. Незважаючи на всі перепони, вона співає, що обов’язково возз’єднається з героєм композиції.

Фіналіст Євробачення 2023: Сербія — Luke Black — Samo mi se spava

У 2023 році на Євробаченні Сербію представляє співак Люк Блек. На сцені міжнародного пісенного конкурсу виконавець виступає з піснею Samo mi se spava. Люк Блек (англ. Luke Black) — сербський співак та автор пісень. Артисту 30 років, і його справжнє імʼя Лука Іванович.

Фіналіст Євробачення 2023: Норвегія — Alessandra Mele — Queen of kings

У першому півфіналі Євробачення 2023 виступила представниця Норвегії Алессандра Меле. Співачка вийшла на сцену конкурсу першою, виконавши пісню Queen of kings. Виконавиця постала перед глядачами в оксамитовому темно-зеленому боді із золотими вставками, які нагадують обладунки. Її образ доповнили довгим напівпрозорим плащем, діадемою та аксесуарами.

Фіналіст Євробачення 2023: Албанія — Albina & Familja Kelmendi — Duje

Албанію на Євробаченні 2023 представить Альбіна та родина Кельменді, які перемогли на 61-му музичному фестивалі Festivali i Këngës. Вони виступлять із конкурсною піснею під назвою Duje.

Фіналіст Євробачення 2023: Кіпр — Andrew Lambrou — Break a Broken Hear

На Євробаченні 2023 Кіпр представляє виконавець Ендрю Ламбру. Артист влаштував на арені Liverpool цікаве шоу. Зокрема, він вийшов босим у жилетці.

Фіналіст Євробачення 2023: Естонія — Alika — Bridges

Естонію цього року на популярному міжнародному конкурсі Євробачення представляє артистка Alika. Конкурсантка співала композицію Bridges 11 травня.

Співачці Alika 20 років. Але попри вік дівчина вже встигла перемогти на популярному музичному шоу Естонський ідол. Після тріумфу вона підписала контракт із Universal Music Estonia, і кожна випущена нею пісня після цього ставала хітом в Естонії.

Фіналіст Євробачення 2023: Бельгія — Gustaph — Gonna Lose You

На Євробачення 2023 Бельгія делегувала співака Gustaph. Учасник виступав із композицією у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Gustaph — артист, який уже брав участь у Євробаченні як бек-вокаліст. Він співав у 2018 році в Лісабоні та у 2021 році в Роттердамі.

Фіналіст Євробачення 2023: Австрія — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar

Австрія з 2017 року вибирає учасника на пісенний конкур Євробачення шляхом закритого відбору. Цього року розглядали 15 претендентів. За результатами відбору Австрію на Євробаченні 2023 представляє дует Teya & Salena з піснею Who The Hell Is Edgar.

Фіналіст Євробачення 2023: Литва — Monika Linkytė — Stay

Литву на Євробаченні 2023 представляє співачка Моніка Лінкіте. Учасниця підкорювала європейську публіку з піснею Stay 9 травня, у першому півфіналі міжнародного конкурсу. Дівчині 30 років, відомо, що з дитинства вона займалася танцями, однак, коли навчилася грати на фортепіано, обрала кар’єру артистки.

Фіналіст Євробачення 2023: Польща — Blanka — Solo

На Євробачення 2023 Польща відправила співачку Blanka. Дівчина виступала 11 травня у другому півфіналі. Вона виконує пісню Solo. Справжнє ім’я артистки — Бланка Стайков. Їй 23 роки, і захоплюється конкурсантка не лише співом, а й моделінгом.

Фіналіст Євробачення 2023: Австралія — Voyager — Promise

На Євробаченні 2023 Австралію представляє гурт Voyager. Колектив виступить на міжнародній сцені з піснею Promise. Voyager – поп-метал-гурт, створений в Австралії у 1999 році. Зараз колектив складається з п’яти учасників. Артисти випустили сім повноформатних студійних альбомів.

Фіналіст Євробачення 2023: Вірменія — Brunette — Future Lover

На Євробаченні цього року Вірменію представляє артистка Brunette. Вона виступить із композицією Future Lover. Brunette — не лише співачка, а й авторка пісень.

Фіналіст Євробачення 2023: Словенія — Joker Out — Carpe Diem

Інді-рок-гурт Joker Out представляє Словенію на Євробаченні 2023. Колектив виступив у другому півфіналі з піснею Carpe Diem. Joker Out — словенський альт-рок-гурт, сформований у 2016 році.

Фіналіст Євробачення 2023: Україна — Tvorchi — Heart Of Steel

Цьогоріч Україну представляє гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel. Хлопці виступлять у фіналі конкурсу 13 травня. Вони виконають конкурсну пісню під номером 19.

Фіналіст Євробачення 2023: Німеччина — Lord of the Lost — Blood & Glitter

Німеччину на Євробаченні 2023 представляє музичний гурт Lord of the Lost із піснею Blood & Glitter. Колектив виступить у фіналі конкурсу 13 травня.

Фіналіст Євробачення 2023: Франція — La Zarra — Évidemment

Франція — одна з країн, учасник(-ця) якої також автоматично потрапляє у фінал на пісенному конкурсі Євробачення. На Євробаченні 2023 Францію представлятиме співачка La Zarra з піснею Évidemment.

Фіналіст Євробачення 2023: Іспанія — Blanca — Eaea

Виконавиця Blanca Paloma (Бланка Палома) — 33-річна іспанська популярна співачка. Жінка народилася в іспанському місті Ельче. Цього року вона стала переможницею фіналу Benidorm Fest 2023 з піснею Eaea.

Фіналіст Євробачення 2023: Італія — Marco Mengoni — Due Vite

34-річний італійський співак Марко Менгоні з піснею Due Vite став переможцем щорічного фестивалю італійської музики в Сан-Ремо і представлятиме Італію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2023.

Фіналіст Євробачення 2023: Велика Британія — Mae Muller — I Wrote A Song

Велику Британію на Євробаченні 2023 представить Мае Муллер із піснею I Wrote A Song. Мае Муллер співатиме у фіналі Євробачення 13 травня.

А тим часом нагадуємо, хто перемагав від України на Євробаченні за всі часи.