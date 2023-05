Финал Евровидения 2023: список стран, которые будут бороться за победу 13 мая

Недавно в Ливерпуле состоялись первый и второй полуфиналы Евровидения 2023. По результатам конкурса в гранд-финале будут бороться за победу 26 стран.

Уже завтра, 13 мая, в Ливерпуле, который принимает Евровидение 2023 года от имени Украины, состоится гранд-финал 67-го Международного песенного конкурса. Если ты еще не видел(-а) номера всех финалистов — ознакомься с ними прямо сейчас!

Финалист Евровидения 2023: Хорватия — Let 3 — Mama šč

9 мая представители Хорватии на Евровидении 2023, рок-группа Let 3, которая известна своими немного неприличными треками, выступила в первом полуфинале под седьмым номером. Коллектив представил свой трек под названием Mama šč! Песня, как рассказали ее авторы, сатирически комментирует российскую агрессию против Украины.

Финалист Евровидения 2023: Молдова — Pasha Parfeni — Lăutar

На Евровидении 2023 Молдову представляет певец Паша Парфений. На сцене международного песенного конкурса исполнитель выступает с песней Soarele Ui Luna.

Ранее молодой человек уже представлял Молдову на песенном конкурсе Евровидения в 2012 году. Тогда мужчина выступал в Баку с песней Lăutar. По результатам первого полуфинала композиция Паши прошла в финал, но артист занял 11 место.

Финалист Евровидения 2023: Швейцария — Remo Forrer — Watergun

На Евровидении 2023 года Швейцарию представляет певец Ремо Форрер. Он выступал в первом полуфинале 9 мая с песней Watergun.

Финалист Евровидения 2023: Финляндия — Käärijä — Cha Cha Cha

В этом году на сцене Евровидения от Финляндии выступает музыкант Käärijä. Уже в первом полуфинале Евровидения артист исполнял песню, которую уже успели высоко оценить еврофаны, под названием Cha Cha Cha.

Финалист Евровидения 2023: Чехия — Vesna — My Sister’s Crown

В первом полуфинале Евровидения 2023 выступали представители Чехии — группа Vesna. Коллектив вышел на сцену конкурса под 13-м номером, исполнив песню My Sister’s Crown.

В песне рассказывается о поссорившихся сестрах-славянках. В то же время в нем упоминается кто-то третий, мешающий согласию между сестрами. Однако одна из участниц группы — россиянка, хоть она и убеждает, что выступила против войны.

Финалист Евровидения 2023: Израиль — Noa Kirel — Unicorn

Ноа Кирелл с песней Unicorn выступила в первом полуфинале Евровидения 2023. Представительница Израиля вышла на сцену под номером девять. Свое выступление певица начала в большой коробке, освещенной светодиодами, создав на сцене оптическую иллюзию.

Финалист Евровидения 2023: Португалия — Mimicat — Ai Coração

На Евровидении 2023 Португалию представляет певица Mimicat. Артистка выступает на сцене с песней Ai Coração. Mimicat — 38-летняя португальская певица, родившаяся в Коимбре. Настоящее имя артистки — Мариса Изабель Лопес Мена.

Финалист Евровидения 2023: Швеция — Loreen — Tattoo

В первом полуфинале Евровидения 2023 выступила певица Loreen. Представительница Швеции исполнила песню Tattoo, выйдя на сцену под 11 номером. Композиция Loreen о том, как сохранить любовь, несмотря на боль. Несмотря на все препятствия, поет, что обязательно воссоединится с героем композиции.

Финалист Евровидения 2023: Сербия — Luke Black — Samo mi se spava

В 2023 году на Евровидении Сербию представляет певец Люк Блэк. На сцене международного песенного конкурса исполнитель выступает с песней Samo mi se spava. Люк Блэк (англ. Luke Black) — сербский певец и автор песен.

Финалист Евровидения 2023: Норвегия — Alessandra Mele — Queen of kings

В первом полуфинале Евровидения 2023 выступила представительница Норвегии Алессандра Меле. Певица вышла на сцену конкурса первой, исполнив песню Queen of Kings.

Исполнительница предстала перед зрителями в бархатном темно-зеленом боде с золотыми вставками, напоминающими доспехи. Ее образ дополнили длинным полупрозрачным плащом, диадемой и аксессуарами.

Финалист Евровидения 2023: Албания — Albina & Familja Kelmendi — Duje

Албанию на Евровидении 2023 представит Альбина и семья Кельменди, победивших на 61-м музыкальном фестивале Festivali i Këngës. Они выступят с конкурсной песней под названием Duje.

Финалист Евровидения 2023: Кипр — Andrew Lambrou — Break a Broken Hear

На Евровидении 2023 Кипр представляет исполнитель Эндрю Ламбру. Артист устроил на арене Liverpool увлекательное шоу. В частности, он вышел босиком в жилетке.

Финалист Евровидения 2023: Эстония — Alika — Bridges

Эстонию в этом году на популярном международном конкурсе Евровидения представляет артистка Alika. Конкурсантка спела композицию Bridges 11 мая. Певице Alika 20 лет. Но, несмотря на возраст, девушка уже успела победить на популярном музыкальном шоу Эстонский идол.

Финалист Евровидения 2023: Бельгия — Gustaph — Gonna Lose You

На Евровидении 2023 Бельгия делегировала певца Gustaph. Участник выступал с композицией во втором полуфинале международного конкурса. Gustaph — артист, уже участвовавший в Евровидении в качестве бэк-вокалиста. Он пел в 2018 году в Лиссабоне и в 2021 году в Роттердаме.

Финалист Евровидения 2023: Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar

Австрия с 2017 года выбирает участника на песенный конкур Евровидения путем закрытого отбора. В этом году рассматривалось 15 претендентов. По результатам отбора Австрию на Евровидении 2023 года представляет дуэт Teya & Salena с песней Who The Hell Is Edgar.

Финалист Евровидения 2023: Литва — Monika Linkytė — Stay

Литву на Евровидении 2023 года представляет певица Моника Линките. Участница покоряла европейскую публику с песней Stay 9 мая в первом полуфинале международного конкурса. Девушке 30 лет. Известно, что с детства она занималась танцами, однако, когда научилась играть на фортепиано, выбрала карьеру артистки.

Финалист Евровидения 2023: Польша — Blanka — Solo

На Евровидение 2023 года Польша отправила певицу Blanka. Девушка выступала 11 мая во втором полуфинале. Она исполняет песню Solo. Настоящее имя артистки — Бланка Стайков. Ей 23 года, и увлекается конкурсантка не только пением, но и моделингом.

Финалист Евровидения 2023: Австралия — Voyager — Promise

На Евровидении 2023 Австралию представляет группа Voyager. Коллектив выступит на международной сцене с песней Promise. Voyager — поп-металл-группа, созданная в Австралии в 1999 году. Сейчас коллектив состоит из пяти участников. Артисты выпустили семь полноформатных студийных альбомов.

Финалист Евровидения 2023: Армения — Brunette — Future Lover

На Евровидении в этом году Армению представляет артистка Brunette. Она выступит с композицией Future Lover. Brunette — не только певица, но и автор песен.

Финалист Евровидения 2023: Словения — Joker Out — Carpe Diem

Инди-рок-группа Joker Out представляет Словению на Евровидении 2023. Коллектив выступил во втором полуфинале с песней Carpe Diem. Joker Out — словенская альт-рок-группа, сформированная в 2016 году.

Финалист Евровидения 2023: Украина — Tvorchi — Heart Of Steel

В этом году Украину представляет группа Tvorchi с песней Heart Of Steel. Ребята выступят в финале конкурса 13 мая. Они исполнят конкурсную песню под номером 19.

Финалист Евровидения 2023: Германия — Lord of the Lost — Blood & Glitter

Германию на Евровидении 2023 года представляет музыкальная группа Lord of the Lost с песней Blood & Glitter. Коллектив выступит в финале конкурса 13 мая.

Финалист Евровидения 2023: Франция — La Zarra — Évidemment

Франция — одна из стран, участник(-ца) которой автоматически попадает в финал на песенном конкурсе Евровидения. На Евровидении 2023 Францию представит певица La Zarra с песней Évidemment.

Финалист Евровидения 2023: Испания — Blanca — Eaea

Исполнительница Blanca Paloma (Бланка Палома) — 33-летняя испанская популярная певица. Женщина родилась в испанском городе Эльче. В этом году она стала победительницей финала Benidorm Fest 2023 с песней Eaea.

Финалист Евровидения 2023: Италия — Marco Mengoni — Due Vite

34-летний итальянский певец Марко Менгони с песней Due Vite стал победителем ежегодного фестиваля итальянской музыки в Сан-Ремо и будет представлять Италию на международном песенном конкурсе Евровидения 2023.

Финалист Евровидения 2023: Великобритания — Mae Muller — I Wrote A Song

Великобританию на Евровидении 2023 года представит Маэ Муллер с песней I Wrote A Song. Маэ Муллер будет петь в финале Евровидения 13 мая.

Тем временем напоминаем, кто побеждал от Украины на Евровидении за все времена.