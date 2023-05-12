Финал Евровидения 2023: список стран, которые будут бороться за победу 13 мая

Недавно в Ливерпуле состоялись первый и второй полуфиналы Евровидения 2023. По результатам конкурса в гранд-финале будут бороться за победу 26 стран.
Уже завтра, 13 мая, в Ливерпуле, который принимает Евровидение 2023 года от имени Украины, состоится гранд-финал 67-го Международного песенного конкурса. Если ты еще не видел(-а) номера всех финалистов — ознакомься с ними прямо сейчас!
9 мая представители Хорватии на Евровидении 2023, рок-группа Let 3, которая известна своими немного неприличными треками, выступила в первом полуфинале под седьмым номером. Коллектив представил свой трек под названием Mama šč! Песня, как рассказали ее авторы, сатирически комментирует российскую агрессию против Украины.
На Евровидении 2023 Молдову представляет певец Паша Парфений. На сцене международного песенного конкурса исполнитель выступает с песней Soarele Ui Luna.
Ранее молодой человек уже представлял Молдову на песенном конкурсе Евровидения в 2012 году. Тогда мужчина выступал в Баку с песней Lăutar. По результатам первого полуфинала композиция Паши прошла в финал, но артист занял 11 место.
На Евровидении 2023 года Швейцарию представляет певец Ремо Форрер. Он выступал в первом полуфинале 9 мая с песней Watergun.
В этом году на сцене Евровидения от Финляндии выступает музыкант Käärijä. Уже в первом полуфинале Евровидения артист исполнял песню, которую уже успели высоко оценить еврофаны, под названием Cha Cha Cha.
В первом полуфинале Евровидения 2023 выступали представители Чехии — группа Vesna. Коллектив вышел на сцену конкурса под 13-м номером, исполнив песню My Sister’s Crown.
В песне рассказывается о поссорившихся сестрах-славянках. В то же время в нем упоминается кто-то третий, мешающий согласию между сестрами. Однако одна из участниц группы — россиянка, хоть она и убеждает, что выступила против войны.
Ноа Кирелл с песней Unicorn выступила в первом полуфинале Евровидения 2023. Представительница Израиля вышла на сцену под номером девять. Свое выступление певица начала в большой коробке, освещенной светодиодами, создав на сцене оптическую иллюзию.
На Евровидении 2023 Португалию представляет певица Mimicat. Артистка выступает на сцене с песней Ai Coração. Mimicat — 38-летняя португальская певица, родившаяся в Коимбре. Настоящее имя артистки — Мариса Изабель Лопес Мена.
В первом полуфинале Евровидения 2023 выступила певица Loreen. Представительница Швеции исполнила песню Tattoo, выйдя на сцену под 11 номером. Композиция Loreen о том, как сохранить любовь, несмотря на боль. Несмотря на все препятствия, поет, что обязательно воссоединится с героем композиции.
В 2023 году на Евровидении Сербию представляет певец Люк Блэк. На сцене международного песенного конкурса исполнитель выступает с песней Samo mi se spava. Люк Блэк (англ. Luke Black) — сербский певец и автор песен.
В первом полуфинале Евровидения 2023 выступила представительница Норвегии Алессандра Меле. Певица вышла на сцену конкурса первой, исполнив песню Queen of Kings.
Исполнительница предстала перед зрителями в бархатном темно-зеленом боде с золотыми вставками, напоминающими доспехи. Ее образ дополнили длинным полупрозрачным плащом, диадемой и аксессуарами.
Албанию на Евровидении 2023 представит Альбина и семья Кельменди, победивших на 61-м музыкальном фестивале Festivali i Këngës. Они выступят с конкурсной песней под названием Duje.
На Евровидении 2023 Кипр представляет исполнитель Эндрю Ламбру. Артист устроил на арене Liverpool увлекательное шоу. В частности, он вышел босиком в жилетке.
Эстонию в этом году на популярном международном конкурсе Евровидения представляет артистка Alika. Конкурсантка спела композицию Bridges 11 мая. Певице Alika 20 лет. Но, несмотря на возраст, девушка уже успела победить на популярном музыкальном шоу Эстонский идол.
На Евровидении 2023 Бельгия делегировала певца Gustaph. Участник выступал с композицией во втором полуфинале международного конкурса. Gustaph — артист, уже участвовавший в Евровидении в качестве бэк-вокалиста. Он пел в 2018 году в Лиссабоне и в 2021 году в Роттердаме.
Австрия с 2017 года выбирает участника на песенный конкур Евровидения путем закрытого отбора. В этом году рассматривалось 15 претендентов. По результатам отбора Австрию на Евровидении 2023 года представляет дуэт Teya & Salena с песней Who The Hell Is Edgar.
Литву на Евровидении 2023 года представляет певица Моника Линките. Участница покоряла европейскую публику с песней Stay 9 мая в первом полуфинале международного конкурса. Девушке 30 лет. Известно, что с детства она занималась танцами, однако, когда научилась играть на фортепиано, выбрала карьеру артистки.
На Евровидение 2023 года Польша отправила певицу Blanka. Девушка выступала 11 мая во втором полуфинале. Она исполняет песню Solo. Настоящее имя артистки — Бланка Стайков. Ей 23 года, и увлекается конкурсантка не только пением, но и моделингом.
На Евровидении 2023 Австралию представляет группа Voyager. Коллектив выступит на международной сцене с песней Promise. Voyager — поп-металл-группа, созданная в Австралии в 1999 году. Сейчас коллектив состоит из пяти участников. Артисты выпустили семь полноформатных студийных альбомов.
На Евровидении в этом году Армению представляет артистка Brunette. Она выступит с композицией Future Lover. Brunette — не только певица, но и автор песен.
Инди-рок-группа Joker Out представляет Словению на Евровидении 2023. Коллектив выступил во втором полуфинале с песней Carpe Diem. Joker Out — словенская альт-рок-группа, сформированная в 2016 году.
В этом году Украину представляет группа Tvorchi с песней Heart Of Steel. Ребята выступят в финале конкурса 13 мая. Они исполнят конкурсную песню под номером 19.
Германию на Евровидении 2023 года представляет музыкальная группа Lord of the Lost с песней Blood & Glitter. Коллектив выступит в финале конкурса 13 мая.
Франция — одна из стран, участник(-ца) которой автоматически попадает в финал на песенном конкурсе Евровидения. На Евровидении 2023 Францию представит певица La Zarra с песней Évidemment.
Исполнительница Blanca Paloma (Бланка Палома) — 33-летняя испанская популярная певица. Женщина родилась в испанском городе Эльче. В этом году она стала победительницей финала Benidorm Fest 2023 с песней Eaea.
34-летний итальянский певец Марко Менгони с песней Due Vite стал победителем ежегодного фестиваля итальянской музыки в Сан-Ремо и будет представлять Италию на международном песенном конкурсе Евровидения 2023.
Великобританию на Евровидении 2023 года представит Маэ Муллер с песней I Wrote A Song. Маэ Муллер будет петь в финале Евровидения 13 мая.
Тем временем напоминаем, кто побеждал от Украины на Евровидении за все времена.