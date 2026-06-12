Как часто поливать тыквы летом: правила, чтобы плоды были гигантскими и сладкими

Тыква — растение с длинными стеблями и гигантскими плодами, поэтому воды ей требуется немало. Однако поливать её на глаз — неправильно. Корни начнут гнить или плоды получатся водянистыми и несладкими.

Чтобы осенью ты с трудом поднимал урожай, а мякоть плодов была сахаристой, держи инструкцию, как часто поливать тыквы летом.

Как часто поливать тыквы: золотое правило

Корни тыквы уходят в землю на глубину до 1,5–2 метров, а вода впитывается вокруг стебля в радиусе около метра.

Поверхностный полив из шланга по листьям — это просто пустая трата воды. Она испарится с поверхности почвы и создаст условия для развития мучнистой росы.

Поливать тыкву нужно только под корень или в специальные круговые борозды вокруг куста.

При этом старайся не замочить основание стебля, чтобы предотвратить прикорневую гниль.

И ещё: для полива используй только тёплую воду, прогретую на солнце в бочках (+20°C…+22°C). Полив холодной водой из скважины — это шок для тропической тыквы, растение может сбросить завязи.

После полива обязательно замульчируй корни скошенной травой или соломой. Мульча удержит влагу в почве, и тыквы придётся поливать вдвое реже.

Как часто поливать тыквы на огороде: нормы по фазам роста

Июнь (после всходов и до цветения): В это время тыква наращивает корни, поэтому полив должен быть умеренным — один раз в неделю из расчёта 7–10 литров, то есть около одного ведра на одно растение. Если перелить, корни начнут лениться и не уйдут вглубь.

Июль (цветение и завязывание плодов): Когда тыква выбрасывает большие жёлтые цветы и начинают формироваться плоды, потребность в воде резко возрастает. В жару широкие листья испаряют литры воды. Поливать тыквы в это время нужно 2 раза в неделю, по 20–30 литров на куст. Вода должна промочить землю на глубину минимум 40 см.

Август (активный рост плодов): Полив остаётся таким же, как и в начале — один раз в 5–6 дней, но объём воды под взрослый куст с плетями увеличивают до 30–40 литров (3–4 ведра).

Как часто поливать тыквы: секрет сладости

Чтобы тыква была не просто большой, а сладкой и долго хранилась, за 3–4 недели до сбора урожая, а это обычно конец августа — начало сентября, поливать тыквы прекращают.

Тогда в плодах запускается процесс оттока питательных веществ из листьев, а сахаристость плодов растёт. Мякоть становится плотной, крахмал превращается в сахар, а кожура твердеет, и это гарантирует, что плоды будут хорошо храниться зимой.

А пока твой урожай растёт, запиши себе необычный рецепт: цукаты из тыквы. Те, кто их попробовал, говорят, что это невероятная вкуснятина

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