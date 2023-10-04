Вкусное и простое дополнение выпечки! Как приготовить цукаты из тыквы — пошаговый рецепт

Если тыква нравится тебе в любом виде и блюде — попробуй и необычный вариант. Цукаты — полезное и вкусное дополнение к любому десерту или выпечке. Осенний сезон подходит для заготовок, поэтому мы расскажем, как приготовить цукаты из тыквы.

Цукаты из тыквы — рецепт приготовления в домашних условиях

Сезон тыкв уже начал радовать украинцев. Если суп, оладьи или печеная тыква уже приелись, попробуй сделать цукаты. Цукаты из тыквы содержат следующие полезные элементы: витамины группы B, С, Е и РР. Они улучшают пищеварение и положительно влияют на зрение.

Кроме этого цукаты имеют высокое содержание клетчатки, поэтому их полезно есть в холодное время года, чтобы укреплять иммунитет. Чтобы приготовить тыквенные цукаты, понадобится немного ингредиентов и времени.

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Тыквенные цукаты почти невозможно найти в магазине, поэтому гораздо проще приготовить их самостоятельно. Их можно использовать на Хэллоуин и рождественские праздники для ароматной домашней выпечки.

Понадобится

Тыква — 2 кг

2 кг Вода — 1 л

1 л Сахар — 800 г

800 г Корица — 1 ч.л.

1 ч.л. Имбирь — 1 ч.л.

Ты можешь менять пропорции, если твоя тыква весит больше или меньше. Кроме этого можно выбрать любые специи, которые понравятся тебе.

Приготовление

Тыкву почисти, убери семена и нарежь кубиками. Пересыпь в кастрюлю. Добавь специи по своему вкусу. В кастрюлю влей воду, высыпь сахар. Поставь ее на средний огонь, доведи до кипения. После этого вари тыкву еще 30 минут. Кусочки тыквы должны впитать специи и немного изменить цвет. Поставь кастрюлю охлаждаться. После этого на решетку или противень, застеленный пергаментом, выложи кубики тыквы. Включи режим конвекции на духовке, выставь 70-80°C. Когда духовка прогреется, поставь цукаты сушиться на шесть часов. Проверяй готовность цукатов каждые два часа, ведь духовки имеют разную мощность. При необходимости просуши цукаты еще. После высушивания переведи их в стеклянную тару. Хранить цукаты можно в темном, сухом и прохладном месте.

Раньше мы рассказывали, как сделать цукаты из цитрусовых и яблок.

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