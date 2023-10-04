Вкусное и простое дополнение выпечки! Как приготовить цукаты из тыквы — пошаговый рецепт

Если тыква нравится тебе в любом виде и блюде — попробуй и необычный вариант. Цукаты — полезное и вкусное дополнение к любому десерту или выпечке. Осенний сезон подходит для заготовок, поэтому мы расскажем, как приготовить цукаты из тыквы.
Сезон тыкв уже начал радовать украинцев. Если суп, оладьи или печеная тыква уже приелись, попробуй сделать цукаты. Цукаты из тыквы содержат следующие полезные элементы: витамины группы B, С, Е и РР. Они улучшают пищеварение и положительно влияют на зрение.
Кроме этого цукаты имеют высокое содержание клетчатки, поэтому их полезно есть в холодное время года, чтобы укреплять иммунитет. Чтобы приготовить тыквенные цукаты, понадобится немного ингредиентов и времени.
Тыквенные цукаты почти невозможно найти в магазине, поэтому гораздо проще приготовить их самостоятельно. Их можно использовать на Хэллоуин и рождественские праздники для ароматной домашней выпечки.
Понадобится
Ты можешь менять пропорции, если твоя тыква весит больше или меньше. Кроме этого можно выбрать любые специи, которые понравятся тебе.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как сделать цукаты из цитрусовых и яблок.
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