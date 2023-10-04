Смачне та просте доповнення випічки! Як приготувати цукати з гарбуза — покроковий рецепт

Якщо гарбуз подобається тобі в будь-якому вигляді та страві — спробуй і незвичайний варіант. Цукати — корисне та смачне доповнення до будь-якого десерту чи випічки. Осінній сезон підходить для заготівлі, а тому ми розповімо, як приготувати цукати з гарбуза.

Цукати з гарбуза: рецепт приготування в домашніх умовах

Сезон гарбузів уже розпочав радувати українців. Якщо суп, оладки або печений гарбуз уже приїлися, спробуй зробити цукати. Цукати з гарбуза містять такі корисні елементи: вітаміни групи B, С, Е та РР. Вони покращують травлення та позитивно впливають на зір.

Крім цього цукати мають високий вміст клітковини, тому їх корисно їсти у холодні пори року, щоб зміцнювати імунітет. Щоб приготувати гарбузові цукати знадобиться небагато інгредієнтів та часу.

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Гарбузові цукати майже неможливо знайти в магазині, тому значно простіше приготувати їх самостійно. Їх можна використати на Гелловін та різдвяні свята для ароматної домашньої випічки.

Знадобиться

Гарбуз — 2 кг

Вода — 1 л

Цукор — 800 г

Кориця — 1 ч.л.

Імбир — 1 ч.л.

Ти можеш змінювати пропорції, якщо твій гарбуз важить більше або менше. Крім цього можна вибрати будь-які спеції, які смакують тобі.

Приготування

Гарбуз почисть, прибери насіння та наріж кубиками. Пересип у каструлю. Додай спеції на свій смак. До каструлі влий воду, висип цукор. Постав її на середній вогонь, доведи до кипіння. Після цього вари гарбуз ще 30 хвилин. Шматочки гарбуза мають увібрати спеції та трохи змінити колір. Постав каструлю охолоджуватися. Після цього на решітку чи деко, застелене пергаментом, виклади кубики гарбуза. Увімкни режим конвекції на духовці, вистав 70-80°C. Коли духовка прогріється, постав цукати сушитися на шість годин. Перевіряй готовність цукатів кожні дві години, адже духовки мають різну потужність. За потреби просуши цукати ще. Після висушування переклади їх у скляну тару. Зберігати цукати з гарбуза можна в темному, сухому та прохолодному місці.

Раніше ми розповідали, як зробити цукати з цитрусових та яблук.

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