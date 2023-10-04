Смачне та просте доповнення випічки! Як приготувати цукати з гарбуза — покроковий рецепт

Якщо гарбуз подобається тобі в будь-якому вигляді та страві — спробуй і незвичайний варіант. Цукати — корисне та смачне доповнення до будь-якого десерту чи випічки. Осінній сезон підходить для заготівлі, а тому ми розповімо, як приготувати цукати з гарбуза.
Сезон гарбузів уже розпочав радувати українців. Якщо суп, оладки або печений гарбуз уже приїлися, спробуй зробити цукати. Цукати з гарбуза містять такі корисні елементи: вітаміни групи B, С, Е та РР. Вони покращують травлення та позитивно впливають на зір.
Крім цього цукати мають високий вміст клітковини, тому їх корисно їсти у холодні пори року, щоб зміцнювати імунітет. Щоб приготувати гарбузові цукати знадобиться небагато інгредієнтів та часу.
Гарбузові цукати майже неможливо знайти в магазині, тому значно простіше приготувати їх самостійно. Їх можна використати на Гелловін та різдвяні свята для ароматної домашньої випічки.
Знадобиться
Ти можеш змінювати пропорції, якщо твій гарбуз важить більше або менше. Крім цього можна вибрати будь-які спеції, які смакують тобі.
Приготування
Раніше ми розповідали, як зробити цукати з цитрусових та яблук.
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