Для найсмачніших пасок, тістечок та рулетів: як приготувати цукати з апельсинової шкірки

Підготовка до великодніх свят триває. Одним із її важливих елементів є декорування пасок. Смачним та дуже гарним варіантом є фруктові цукати. Та знайти свіжі та якісні часто буває складно. В матеріалі ми розповідаємо, як приготувати цукати з апельсинової шкірки.

Цукати з апельсинової шкірки: як зробити в домашніх умовах

Цукати з апельсинової шкірки не тільки вишукана прикраса для твоєї випічки, а ще й корисний смаколик. В апельсинових цукатах містяться такі вітаміни: A, B, C, P, антиоксиданти та безліч поживних речовин.

Цукати допомагають організму боротися з хворобами, забезпечують злагоджену роботу серцево-судинної системи та зміцнюють імунітет. Це корисна альтернатива солодощам, яка готується доволі просто.

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Принцип приготування цукатів з апельсину такий: фрукти подрібнюють та варять у цукровому сиропі, потім висушують. Для всіх фруктів технологія виготовлення однакова. Тож приготуй цукати з апельсинової шкірки, щоб твої десерти та паски були ще більш витонченими.

Знадобиться

Апельсинова шкірка — 240 г (на це вистачить 4-5 апельсинів)

Вода — 200 мл

Цукор — 300 г

Як приготувати цукати з апельсинової шкірки

Помий апельсини та зніми з них шкірку. Зробити це можна ножем або пілером. Шкірку апельсинів переклади в сотейник з товстим дном. Закип’яти воду та залий у сотейник. Вари шкірки на середньому вогні 5-10 хвилин. Злий воду та повтори попередній крок ще два рази. Це потрібно для того, щоб прибрати гіркоту з апельсинів. Цукор розчини в чашці окропу та зроби сироп. Добре його розмішай та вилий у сотейник з апельсиновими шкірками. Вари на маленькому вогні, доки рідина не випарується. На це знадобиться 20-30 хвилин. Цукати з апельсинової шкірки виклади на деко, застелене пергаментом. Залиш цукати висушуватися на деко 2-3 дні за кімнатної температури.

Зберігай готові цукати в скляній баночці або в пластиковому контейнері в темному місці. Готово!

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