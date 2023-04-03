Для найсмачніших пасок, тістечок та рулетів: як приготувати цукати з апельсинової шкірки

Підготовка до великодніх свят триває. Одним із її важливих елементів є декорування пасок. Смачним та дуже гарним варіантом є фруктові цукати. Та знайти свіжі та якісні часто буває складно. В матеріалі ми розповідаємо, як приготувати цукати з апельсинової шкірки.
Цукати з апельсинової шкірки не тільки вишукана прикраса для твоєї випічки, а ще й корисний смаколик. В апельсинових цукатах містяться такі вітаміни: A, B, C, P, антиоксиданти та безліч поживних речовин.
Цукати допомагають організму боротися з хворобами, забезпечують злагоджену роботу серцево-судинної системи та зміцнюють імунітет. Це корисна альтернатива солодощам, яка готується доволі просто.
Принцип приготування цукатів з апельсину такий: фрукти подрібнюють та варять у цукровому сиропі, потім висушують. Для всіх фруктів технологія виготовлення однакова. Тож приготуй цукати з апельсинової шкірки, щоб твої десерти та паски були ще більш витонченими.
Знадобиться
Фото: Unsplash
Зберігай готові цукати в скляній баночці або в пластиковому контейнері в темному місці. Готово!
Раніше ми розповідали, як приготувати глазур для паски.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!