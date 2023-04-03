Для самых вкусных куличей, пирожных и рулетов: как приготовить цукаты из апельсиновых корок

Подготовка к пасхальным праздникам продолжается. Одним из ее важных элементов является декорирование куличей. Вкусным и очень хорошим вариантом являются фруктовые цукаты. Однако найти свежие и качественные часто бывает сложно. В материале мы рассказываем, как приготовить цукаты из апельсиновой корки.

Цукаты из апельсиновых корок: как сделать в домашних условиях

Цукаты из апельсиновых корок не только изысканное украшение для твоей выпечки, но и полезное лакомство. В апельсиновых цукатах содержатся такие витамины: A, B, C, P, антиоксиданты и множество питательных веществ.

Цукаты помогают организму бороться с болезнями, обеспечивают слаженную работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют иммунитет. Это полезная альтернатива сладостям, которая готовится довольно просто.

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Принцип приготовления цукатов из апельсина такой: фрукты измельчают и варят в сахарном сиропе, затем высушивают. Для всех фруктов технология приготовления одинакова. Приготовь цукаты из апельсиновых корок, чтобы твои десерты и куличи были еще более утонченными.

Понадобится

Апельсиновая корка — 240 г (на это хватит 4-5 апельсинов)

240 г (на это хватит 4-5 апельсинов) Вода — 200 мл

200 мл Сахар — 300 г

Как приготовить цукаты из апельсиновой корки

Помой апельсины и сними с них корку. Сделать это можно ножом или пилером. Корки апельсинов переложи в сотейник с толстым дном. Вскипяти воду и залей в сотейник. Вари корки на среднем огне 5-10 минут. Слей воду и повтори предыдущий шаг еще дважды. Это нужно для того, чтобы убрать горечь из апельсинов. Сахар раствори в чашке кипятка и сделай сироп. Хорошо его размешай и вылей в сотейник с апельсиновыми корками. Вари на маленьком огне, пока жидкость не испарится. На это уйдет 20-30 минут. Цукаты из апельсиновых корок выложи на противень, застеленный пергаментом. Оставь цукаты высушиваться на противне 2-3 дня при комнатной температуре.

Храните готовые цукаты в стеклянной баночке или в пластиковом контейнере в темном месте. Готово!

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