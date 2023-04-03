Для самых вкусных куличей, пирожных и рулетов: как приготовить цукаты из апельсиновых корок

Подготовка к пасхальным праздникам продолжается. Одним из ее важных элементов является декорирование куличей. Вкусным и очень хорошим вариантом являются фруктовые цукаты. Однако найти свежие и качественные часто бывает сложно. В материале мы рассказываем, как приготовить цукаты из апельсиновой корки.
Цукаты из апельсиновых корок не только изысканное украшение для твоей выпечки, но и полезное лакомство. В апельсиновых цукатах содержатся такие витамины: A, B, C, P, антиоксиданты и множество питательных веществ.
Цукаты помогают организму бороться с болезнями, обеспечивают слаженную работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют иммунитет. Это полезная альтернатива сладостям, которая готовится довольно просто.
Принцип приготовления цукатов из апельсина такой: фрукты измельчают и варят в сахарном сиропе, затем высушивают. Для всех фруктов технология приготовления одинакова. Приготовь цукаты из апельсиновых корок, чтобы твои десерты и куличи были еще более утонченными.
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Фото: Unsplash
Храните готовые цукаты в стеклянной баночке или в пластиковом контейнере в темном месте. Готово!
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