Когда раздастся пение со всех уголков: Евровидение-2023 — даты и расписание конкурса

Вот уже почти 67 лет песенный конкурс объединяет разные страны мира. Не успели мы сморгнуть глазом, как прошел год с победы Украины на нем, поэтому в бой вступают новые конкурсанты. Теперь главный вопрос, когда состоится Евровидение-2023.

По решению Европейского вещателя EBU конкурс проведут в британском городе Ливерпуль. Все приуроченные Евровидению события будут проходить с 8 по 13 мая.

Напомним, что по правилам конкурса событие должно происходить в стране-победительнице, но из-за полномасштабной войны в Украине организаторы решили перенести место проведения.

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Когда Евровидение-2023 — даты и расписание конкурса

Соревнования в песенном конкурсе между 37 странами начнутся уже 9 мая 2023 года, когда состоится первый полуфинал.

Второй полуфинал планируют провести через два дня — 11 мая 2023 года.

Выступление представителей Украины на Евровидении-2023 группы TVORCHI следует ожидать уже в финале — 13 мая 2023 года.

Также автоматически в него попадут конкурсанты от стран-основательниц конкурса: Великобритании, Испании, Франции, Италии и Германии.

Если ты находишься за границей и стремишься поддержать украинских представителей на Евровидении, то можешь попытаться попасть на их выступление. Читай, сколько стоят билеты на Евровидение-2023.

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