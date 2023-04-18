Евровидение-2023 вместо Украины проведет Великобритания. Где пройдет конкурс и почему?

Песенный конкурс Евровидение-2023 состоится в Великобритании, в городе Ливерпуль. Такое решение принял Европейский вещательный союз, BBC и Суспільний мовник (UA).

Финал песенного конкурса состоится 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

Шоу проведут от имени Украины. Организаторы обещают, что представители Суспільного и ВВС совместно разработают и внедрят в шоу “украинские элементы”.

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Предыстория

Ранее организатор конкурса Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс Евровидение-2023 проведут не в Украине.

В союзе заверили, что полностью разделяют разочарование после объявления, что песенный конкурс не может быть проведен в Украине, но подчеркнули, что для них ключевыми являются благополучие и безопасность сотрудников и участников мероприятия.

Ранее Украина выразила протест решению не проводить Евровидение-2023 на ее территории и требовала дополнительных переговоров.

Правила Евровидения запрещают проводить конкурс в стране, которая находится в военном положении. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз, имеет ряд требований к странам-победителям.

Поэтому геолокация Евровидения 2023 года долгое время была под вопросом.

Среди возможных вариантов называли как города в Украине (при условии завершения войны), так и в других европейских государствах, в частности, Польши, Швеции и Испании.

Где пройдет Евровидение 2023

Учитывая вопросы безопасности, из-за войны в Украине организаторы конкурса решили изменить правила.

“Песенный конкурс Евровидение — одна из самых сложных телевизионных постановок в мире, над которой работают тысячи людей, посещающих событие, и 12 месяцев на подготовку. После объективного анализа Референтная группа, управляющий совет ESC с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, гарантии безопасности и оперативные, необходимые телерадиостанции для проведения, организации и производства песенного конкурса Евровидения в соответствии с Правилами ESC, не могут быть выполнены”, — сообщают на официальном сайте.

— EBU хотел бы поблагодарить за искреннее сотрудничество и приверженность исследованию всех сценариев в течение недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и разделить суммы и разочарования, что конкурс в следующем году не состоится в Украине, — добавляют организаторы.

В истории уже были случаи, когда из-за войны страна-победитель отказывалась проводить у себя конкурс. В 1979 году в конкурсе победил израильский исполнитель, но в 1980 году Евровидение приняли Нидерланды.

Напомним, победитель песенного конкурса Евровидение 2022 — группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украина получила 631 балл. От жюри — 192 балла, а зрители отдали нам 439 баллов. Смотри выступление украинцев, комментарии и реакцию мира.

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