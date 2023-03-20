Heart of Steel: переклад пісні, яка пісня поїде на Євробачення 2023 від України та про що вона

Війна в Україні однозначно впливає на творчість вітчизняних виконавців. Тож не дивно, що більшість сучасних композицій написані під впливом новин про трагедії, героїзм та подвиги українців.

Найбільший пісенний конкурс Євробачення цьогоріч проходитиме у Ліверпулі, Велика Британія. Таке місце було узгоджене з Україною, адже саме наші виконавці перемогли на Євробаченні 2022 року.

Цього року представляти Україну поїде гурт TVORCHI з англомовною піснею Heart of Steal. Про що ця пісня та переклад її тексту, ми пояснимо у матеріалі нижче.

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У 2018 році звукорежисер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні створили гурт TVORCHI. Хлопці родом із Тернополя, і якби не музика, то обоє стали б фармацевтами, бо здобували таку освіту.

Хлопці вже були популярними та відомими ще до Нацвідбору на Євробачення. Набравши найбільшу кількість балів від журі та глядачів, TVORCHI змогли стати переможцями національного відбору.

Пісня гурту Heart of Steal, за словами самих виконавців, написана під впливом новин про бійців з Азовсталі. Це й дало назву пісні, що в перекладі з англійської означає Серце зі сталі.

Творці пісні кажуть, що на написання їх наштовхнуло відео з Азовсталі. Звукорежисер Андрій Гуцуляк зізнався в інтерв’ю ТСН, що самі лиш очі бійців доводили музиканта до мурах по шкірі.

— Я не міг уявити, як важко їм там. Таке враження, що це кінець, але в їхніх очах я бачив вогонь, силу волі та непохитність. Від цього у мене проходили мурашки по спині. Під цими емоціями я написав цю пісню.

Всі українці отримали сталеві серця, і весь світ має брати приклад із нас і об’єднуватися проти зла заради миру, — сказав Гуцуляк.

Тепер цю сильну пісню почує увесь світ уже у фіналі Євробачення 2023, разом із представниками країн-засновниць конкурсу.

Heart of Steel переклад

І куплет

Іноді потрібно відпустити,

Іноді потрібно озирнутися,

Іноді потрібно знати,

Коли підняти свій середній палець вгору.

Я не можу пояснити,

Скажу, як я відчуваю:

Життя — це просто гра,

І я граю, щоб перемоги.

Не бійся говорити те, що думаєш,

Тому що як би не було погано, хтось тебе почує.

Приспів

Мені байдуже, що ти говориш,

Байдуже, як ти почуваєшся.

Геть з моєї дороги,

Тому що в мене серце зі сталі

ІІ куплет

Тобі просто подобається поводитися безглуздо,

Намагаєшся залізти мені в голову,

Але коли я вмикаю фари —

Я бачу тебе наскрізь.

Намагаєшся вивести на реакцію,

Я просто починаю діяти.

Ти знаєш, я ніколи не програю.

Тобі теж подобається увага,

Але це не для тебе.

Послухати пісні всіх конкурсантів цьогорічного Євробачення можна у нашому іншому матеріалі.

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