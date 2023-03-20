Шоу-біз

Heart of Steel: переклад пісні, яка пісня поїде на Євробачення 2023 від України та про що вона

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Березня 2023, 18:00
Heart of Steel переклад
Фото: Instagram

Більше новин
Маріуполь
Загиблих не рахували… Спогади маріупольців, що розривають серце кожному
три вітамінні продукти сезону
Вітамінні суперфуди весни: три найкорисніші продукти сезону
жінки на фронті
Дівчата — справжні мужні воїни: як жінки на фронті доводять щодня, що в Україні немає слабкої статі
Оксана Забужко
Розпад Росії має бути контрольованим: Оксана Забужко про долю мови агресора в Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Оксана Забужко
Розпад Росії має бути контрольованим: Оксана Забужко про долю мови агресора в Україні
Телефон
Збережи приватність спілкування! Як прибрати прослуховування з телефону за кілька хвилин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
яка частка українців володіють іноземними мовами
Майже третина дорослих жителів України взагалі не володіє іноземними мовами — опитування

Відео
0:04:07
Маріуполь

Загиблих не рахували… Спогади маріупольців, що розривають серце кожному
0:03:12
жінки на фронті
Дівчата — справжні мужні воїни: як жінки на фронті доводять щодня, що в Україні немає слабкої статі
0:03:47
Піка Чуджо Хідето
Залишатимусь тут, допоки народ України не зможе жити в мирі! Історія незламного японського волонтера
Карта бойових дій в Україні 20.03.2023 онлайн
Відбивають атаки, знищують техніку та живу силу ворога: карта бойових дій в Україні 20 березня в режимі онлайн
0:03:48
Краматорськ
Неможливо було розібрати, де загиблі, а де поранені: історія жінки, яка тікала з лежачою матір’ю з Краматорська
0:00:00
Крим
Потрібно вже готуватись: як має виглядати реінтеграція Криму в усіх сферах життя після деокупації
0:05:15
Бої на Лиманському напрямку: яка ситуація на цій ділянці фронті
Стратегічна ціль чи амбіції Кремля? Чому окупанти штурмують Лиман та яка ситуація на цій ділянці фронту
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:04:29
Андрій Авілов
Хотіла здерти з себе шкіру, але змогла стати на ноги. Як матір загиблого бійця відкрила кав’ярню на честь сина
Азов
Боріться за них так, як вони боролися за нас. Де Азов та як допомогти у процесі обміну полоненими
Більше відео
Лікування зубів
Читати далі
Карієс, пульпіт, періодонтит — розповідаємо, як зняти зубний біль в домашніх умовах
Heart of Steel: переклад пісні, яка пісня поїде на Євробачення 2023 від України та про що вона
Читати далі
Органічні чи мінеральні? Якими добривами найкраще підживлювати полуницю навесні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь