Це запал! Як Юлія Саніна відкрила перший півфінал Євробачення-2023

Хоча місцем проведення Євробачення-2023 є Ліверпуль, цей конкурс проводиться від імені України.

На це вказує і той факт, що перший півфінал відкрила українська зірка – фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Вона також є однієї із ведучих шоу.

У її виступі на сцені Ліверпуля прозвучала україномовна композиція Маяк, яка є одним з треків, випущених гуртом від початку повномасштабного вторгнення Росії.

До речі, кліп на цю пісню вже має понад 1 мільйон переглядів на YouTube, а знімали його на півострові Гібралтар, коли Київ переживав час блекауту.

Лідерка гурту The Hardkiss була одягнена у стильний шкіряний комплект з рукавичками, а кінець її сукні був оздоблений язиками полум’я в помаранчевому кольорі.

