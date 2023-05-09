Боротьба за кришталевий мікрофон розпочалася! Трансляція Євробачення-2023 онлайн

Сьогодні, 9 травня, розпочався перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023 на головній сцені Ліверпуля у Великій Британії.
Участь у змаганні беруть представники 15 країн, які виконають свої конкурсні композиції та продемонструють свої номери наживо. А дивитись Євробачення онлайн можна у нашому матеріалі нижче.
Офіційний YouTube-канал конкурсу Eurovision Song Contest надає можливість перегляду першого півфіналу.
У першому півфіналі візьмуть участь представники 15 країн. Їхні порядкові номери та пісні:
Ще можна слухати Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії за посиланням.
Нагадуємо, де ще можна дивитись Євробачення 2023 онлайн. Можливостей багато.