Борьба за хрустальный микрофон началась! Трансляция Евровидения-2023 онлайн

Сегодня, 9 мая, начался первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023 на главной сцене Ливерпуля в Великобритании.
Участие в соревновании принимают представители 15 стран, которые исполнят свои конкурсные композиции и продемонстрируют свои номера вживую. А посмотреть Евровидение онлайн можно в нашем материале ниже.
Официальный YouTube-канал конкурса Eurovision Song Contest дает возможность просмотра первого полуфинала.
В первом полуфинале примут участие представители 15 стран. Их порядковые номера и песни:
Еще можно слушать Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии по ссылке.
Напоминаем, где еще можно смотреть Евровидение 2023 онлайн. Возможностей много.