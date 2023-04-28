Насладиться пением тех, кого объединила музыка: где смотреть Евровидение 2023

Вскоре — Евровидение 2023, но Украина стала одновременно беженкой и воином в собственной стране. С одной стороны, мы боремся за существование украинской нации и не отступаем ни на метр нашей земли под давлением российского оккупанта. С другой — вынуждены принимать важных гостей не в родном доме, а далеко за океаном.

В этом году песенный конкурс пройдет в Великобритании, Ливерпуле. Такое решение было принято из-за российского вторжения на территорию суверенной Украины, несмотря на нашу победу на Евровидении 2022 года.

На Евровидение 2023 года от Украины поедет группа TVORCHI с песней Heart of Steal. Певцы отмечали, что на написание этой композиции их воодушевили украинские военные из Азовстали.

Также уже стало известно, когда состоятся первый, второй полуфиналы и финал международного певческого конкурса. Украина как страна-призер прошлого конкурса, выступит сразу в финале, под номером 19.

А вот где и о которой смотреть Евровидение 2023, мы рассказываем дальше.

Где смотреть Евровидение 2023

Трансляция Евровидения-2023 будет доступна зрителям в Украине на канале Суспільне Культура. Суспільне также сообщало, что официальным радиовещателем Евровидения 2023 года будет Радіо Промінь.

Песенный конкурс можно будет посмотреть на следующих платформах:

Известно, что начало трансляции песенного конкурса пройдет в 22:00 по киевскому времени.

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О подготовке к выступлению в Ливерпуле и смене песни Heart of Steal ранее рассказывали участники группы TVORCHI.

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