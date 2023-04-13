“Світ палає, а ти — дій”: группа TVORCHI об изменениях в конкурсной песне и подготовке к Евровидению 2023

Несмотря на все трагедии и проблемы, которые принесла в Украину полномасштабная война, мы продолжаем ждать и создавать яркие события для себя и всего мира. В частности, уже 13 мая в британском Ливерпуле пройдет Евровидение 2023 года, которое Великобритания готовит совместно с Украиной.
В этом году Украину на крупнейшем песенном конкурсе представит группа TVORCHI с песней Heart of Steal. Но после победы на Национальном отборе Евровидения исполнители заявили, что в финале конкурса исполнят обновленную версию композиции.
Какие изменения претерпела песня Heart of Steal, как идет подготовка к выступлению в Ливерпуле и о поддержке Украины за границей группа TVORCHI рассказала в интервью Лига.Life.
Сегодня группа активно готовится и тренируется перед выступлением в финале Евровидения 2023. Известно, что участники дуэта обновили конкурсную песню Heart of Steal: согласовали концепцию и новые костюмы для выступления.
Участник Эндрю — Андрей Гуцуляк — признается, что в таком быстром ритме они сами удивляются, как успевают отдохнуть. Сейчас у них частые концерты в разных странах.
— График безумный. Мы сами удивляемся тому, как живем в таком ритме: днем репетиции, вечером интервью, а ночью уже едем на очередное промомероприятие Евровидения. Но хочется использовать все возможности, которые есть сегодня, на максимум.
Везде, куда бы мы ни приехали, в каждой стране, в каждом интервью мы говорим об Украине, — говорит Эндрю.
Везде, куда бы мы ни приехали, в каждой стране, в каждом интервью мы говорим об Украине, — говорит Эндрю.
Также ребята признались, что совсем скоро украинцы узнают детали запуска нового благотворительного проекта от группы TVORCHI, в которую будут привлечены крупные бренды и государственные организации.
После победы на Национальном отборе Евровидения группа начала работать над улучшением песни для песенного конкурса.
Джеффри признается, что они даже обратились за мыслью со стороны и уже выбрали идеальный, по их мнению, вариант.
— Мы сохранили основу оригинальной песни, за которую зрители проголосовали в финале. Добавили месседж на украинском для идентификации. Эти слова — это послание каждому, кто услышит нашу песню со сцены Евровидения.
“Світ палає, а ти — дій” — не сиди сложа руки, когда страшное происходит, будь сильным, будь решительным, — вот что мы хотим донести.
“Світ палає, а ти — дій” — не сиди сложа руки, когда страшное происходит, будь сильным, будь решительным, — вот что мы хотим донести.
Также известно, что к обновленной версии конкурсной песни добавились скрипки. Они, по мнению авторов и исполнителей, добавляют драматизма и тревоги, в которой сейчас живут украинцы.
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Допис, поширений TVORCHI (@tvorchi_official)
Ребята признаются: чувствуют огромную ответственность, ведь должны донести до всего мира актуальный месседж украинцев.
— Нам важно достойно представить Украину, — говорят они.
О чем споют TVORCHI на Евровидении 2023, мы писали ранее: читай значение и перевод песни Heart of Steal.
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