Шоу-биз

“Світ палає, а ти — дій”: группа TVORCHI об изменениях в конкурсной песне и подготовке к Евровидению 2023

Виктория Мельник, редактор сайта 13 апреля 2023, 22:00
Евровидение 2023
Фото: Instagram

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