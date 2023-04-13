“Світ палає, а ти — дій”: группа TVORCHI об изменениях в конкурсной песне и подготовке к Евровидению 2023

Несмотря на все трагедии и проблемы, которые принесла в Украину полномасштабная война, мы продолжаем ждать и создавать яркие события для себя и всего мира. В частности, уже 13 мая в британском Ливерпуле пройдет Евровидение 2023 года, которое Великобритания готовит совместно с Украиной.

В этом году Украину на крупнейшем песенном конкурсе представит группа TVORCHI с песней Heart of Steal. Но после победы на Национальном отборе Евровидения исполнители заявили, что в финале конкурса исполнят обновленную версию композиции.

Какие изменения претерпела песня Heart of Steal, как идет подготовка к выступлению в Ливерпуле и о поддержке Украины за границей группа TVORCHI рассказала в интервью Лига.Life.

Сейчас также смотрят

Подготовка к Евровидению 2023 и благотворительный проект

Сегодня группа активно готовится и тренируется перед выступлением в финале Евровидения 2023. Известно, что участники дуэта обновили конкурсную песню Heart of Steal: согласовали концепцию и новые костюмы для выступления.

Участник Эндрю — Андрей Гуцуляк — признается, что в таком быстром ритме они сами удивляются, как успевают отдохнуть. Сейчас у них частые концерты в разных странах.

— График безумный. Мы сами удивляемся тому, как живем в таком ритме: днем репетиции, вечером интервью, а ночью уже едем на очередное промомероприятие Евровидения. Но хочется использовать все возможности, которые есть сегодня, на максимум.

Везде, куда бы мы ни приехали, в каждой стране, в каждом интервью мы говорим об Украине, — говорит Эндрю.

Также ребята признались, что совсем скоро украинцы узнают детали запуска нового благотворительного проекта от группы TVORCHI, в которую будут привлечены крупные бренды и государственные организации.

Как изменилась песня Heart of Steal

После победы на Национальном отборе Евровидения группа начала работать над улучшением песни для песенного конкурса.

Джеффри признается, что они даже обратились за мыслью со стороны и уже выбрали идеальный, по их мнению, вариант.

— Мы сохранили основу оригинальной песни, за которую зрители проголосовали в финале. Добавили месседж на украинском для идентификации. Эти слова — это послание каждому, кто услышит нашу песню со сцены Евровидения.

“Світ палає, а ти — дій” — не сиди сложа руки, когда страшное происходит, будь сильным, будь решительным, — вот что мы хотим донести.

Также известно, что к обновленной версии конкурсной песни добавились скрипки. Они, по мнению авторов и исполнителей, добавляют драматизма и тревоги, в которой сейчас живут украинцы.

Ребята признаются: чувствуют огромную ответственность, ведь должны донести до всего мира актуальный месседж украинцев.

— Нам важно достойно представить Украину, — говорят они.

О чем споют TVORCHI на Евровидении 2023, мы писали ранее: читай значение и перевод песни Heart of Steal.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!