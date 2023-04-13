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“Світ палає, а ти — дій”: гурт TVORCHI про зміни в конкурсній пісні та підготовку до Євробачення 2023

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Квітня 2023, 22:00
Євробачення 2023
Фото: Instagram

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