“Світ палає, а ти — дій”: гурт TVORCHI про зміни в конкурсній пісні та підготовку до Євробачення 2023

Попри всі трагедії та негаразди, що принесла в Україну повномасштабна війна, ми продовжуємо чекати та творити яскраві події для себе та всього світу. Зокрема, уже 13 травня в британському Ліверпулі пройде Євробачення 2023, яке Велика Британія готує спільно з Україною.

Цьогоріч Україну на найбільшому пісенному конкурсі представить гурт TVORCHI з піснею Heart of Steal. Та одразу після перемоги на Національному відборі Євробачення виконавці заявили, що у фіналі конкурсу виконають оновлену версію композиції.

Яких змін зазнала пісня Heart of Steal, як триває підготовка до виступу у Ліверпулі та як підтримують Україну за кордоном, гурт TVORCHI розповів у інтерв’ю Ліга.Life.

Зараз також дивляться

Підготовка до Євробачення 2023 та благодійний проект

Нині гурт активно готується й тренується перед виступом у фіналі Євробачення 2023. Відомо, що учасники дуету оновили конкурсну пісню Heart of Steal: узгодили концепцію та нові костюми для виступу.

Учасник Ендрю — Андрій Гуцуляк — зізнається, що в такому шаленому ритмі вони самі дивуються, як встигають відпочити. Нині у них часті концерти в різних країнах.

— Графік шалений. Ми самі дивуємося тому, як живемо в такому ритмі: вдень репетиції, ввечері інтерв’ю, а вночі вже їдемо на черговий промозахід Євробачення. Але хочеться використати всі можливості, які маємо сьогодні, на максимум.

Всюди, куди б ми не приїхали, у кожній країні, у кожному інтерв’ю ми говоримо про Україну, — каже Ендрю.

Також хлопці зізналися, що зовсім скоро українці дізнаються деталі запуску нового благодійного проекту від гурту TVORCHI, до якого будуть залучені великі бренди та державні організації.

Як змінилася пісня Heart of Steal

Після перемоги на Національному відборі Євробачення гурт почав працювати над покращенням пісні для пісенного конкурсу.

Джеффрі зізнається, що вони навіть звернулися по думку зі сторони й уже обрали ідеальний, на їхню думку, варіант.

— Ми зберегли основу оригінальної пісні, за яку глядачі проголосували у фіналі. Додали меседж українською для ідентифікації. Ці слова — це послання для кожного, хто почує нашу пісню зі сцени Євробачення.

“Світ палає, а ти — дій” — не сиди склавши руки, коли страшне відбувається, будь сильним, будь рішучим, ось що ми хочемо донести.

Також відомо, що до оновленої версії конкурсної пісні додалися скрипки. Вони, на думку авторів та виконавців, додають драматизму та тієї тривоги, в якій зараз живуть українці.

Хлопці зізнаються: відчувають величезну відповідальність, адже мають донести до цілого світу актуальний меседж українців.

— Нам важливо достойно представити Україну, — кажуть вони.

Про що заспівають TVORCHI на Євробаченні 2023, ми писали раніше: читай значення та переклад пісні Heart of Steal.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!