Знову маємо шанс на перемогу? Що прогнозують букмекери для України та інших учасників Євробачення 2023

Євробачення 2023 є однією з найочікуваніших подій для цілого світу. Тогорічна перемога України з гуртом Kalush Orchestra була очікуваною — тоді букмекери давали нам 62% на перемогу. Так і сталося.

Які шанси України перемогти на Євробаченні 2023 і які прогнози букмекерів цьогоріч — розповідаємо у матеріалі.

Євробачення 2023

Цього року на пісенний конкурс Євробачення від України поїде гурт TVORCHI з сильною піснею Heart of Steal.

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Минулого року багато експертів казали: колосальна підтримка України на Євробаченні спричинена повномасштабним вторгненням.

Цьогорічні ставки букмекерів також дають Україні шанс на перемогу.

Євробачення 2023: ставки букмекерів

За версією букмекерів, у ТОП-10 претендентів на перемогу в Євробаченні 2023 увійшли:

Швеція; Фінляндія; Україна; Норвегія; Ізраїль; Іспанія; Велика Британія; Чехія; Австрія; Франція.

Так, Швеції з вірогідністю у 40% прогнозують перемогу у цьогорічному конкурсі. Представляти країну буде співачка Loreen із піснею Tatoo. У 2012 році вона вже вигравала на конкурсі.

Друге місце у рейтингу букмекерів посідає співак із Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Його шанс на перемогу складає 15%.

Україна ж за оцінкою букмекерів має 12% на перемогу.

5% має Норвегія, 4% — Норвегія, по 3% — Іспанія та Велика Британія і по 2% — Чехія, Франція та Австрія.

Уже відомі результати жеребкування під час зустрічі голів делегацій країн-учасниць. У фіналі Євробачення 2023 Україна виступить під номером 19.

Велика Британія виступатиме двадцять шостою, — повідомили на Суспільному.

Послухати пісні всіх конкурсантів Євробачення 2023 та дізнатися більше про учасників, можна з нашого іншого матеріалу!

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