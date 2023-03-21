Знову маємо шанс на перемогу? Що прогнозують букмекери для України та інших учасників Євробачення 2023

Євробачення 2023 є однією з найочікуваніших подій для цілого світу. Тогорічна перемога України з гуртом Kalush Orchestra була очікуваною — тоді букмекери давали нам 62% на перемогу. Так і сталося.
Які шанси України перемогти на Євробаченні 2023 і які прогнози букмекерів цьогоріч — розповідаємо у матеріалі.
Цього року на пісенний конкурс Євробачення від України поїде гурт TVORCHI з сильною піснею Heart of Steal.
Минулого року багато експертів казали: колосальна підтримка України на Євробаченні спричинена повномасштабним вторгненням.
Цьогорічні ставки букмекерів також дають Україні шанс на перемогу.
За версією букмекерів, у ТОП-10 претендентів на перемогу в Євробаченні 2023 увійшли:
Так, Швеції з вірогідністю у 40% прогнозують перемогу у цьогорічному конкурсі. Представляти країну буде співачка Loreen із піснею Tatoo. У 2012 році вона вже вигравала на конкурсі.
Друге місце у рейтингу букмекерів посідає співак із Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Його шанс на перемогу складає 15%.
Україна ж за оцінкою букмекерів має 12% на перемогу.
5% має Норвегія, 4% — Норвегія, по 3% — Іспанія та Велика Британія і по 2% — Чехія, Франція та Австрія.
Уже відомі результати жеребкування під час зустрічі голів делегацій країн-учасниць. У фіналі Євробачення 2023 Україна виступить під номером 19.
Велика Британія виступатиме двадцять шостою, — повідомили на Суспільному.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)
Допис, поширений Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)
Послухати пісні всіх конкурсантів Євробачення 2023 та дізнатися більше про учасників, можна з нашого іншого матеріалу!
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