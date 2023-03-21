Снова есть шанс на победу? Что прогнозируют букмекеры для Украины и других участников Евровидения 2023

Евровидение 2023 года является одним из самых ожидаемых событий для всего мира. Прошлогодняя победа Украины с группой Kalush Orchestra была ожидаемой — тогда букмекеры давали нам 62% на победу. Так и вышло.
Какие шансы Украины победить на Евровидении 2023 и какие прогнозы букмекеров в этом году — рассказываем в материале.
В этом году на песенный конкурс Евровидения от Украины поедет группа TVORCHI с сильной песней Heart of Steal.
В прошлом году многие эксперты говорили: колоссальная поддержка Украины на Евровидении вызвана полномасштабным вторжением.
Нынешние ставки букмекеров также дают Украине шанс на победу.
По версии букмекеров, в ТОП-10 претендентов на победу в Евровидении 2023 года вошли:
Так, Швеции с вероятностью в 40% прогнозируют победу в нынешнем конкурсе. Представлять страну будет певица Loreen с песней Tatoo. В 2012 году она уже выигрывала на конкурсе.
Второе место в рейтинге букмекеров занимает певец из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha. Его шанс на победу составляет 15%.
Украина же по оценке букмекеров имеет 12% на победу.
5% имеет Норвегия, 4% — Израиль, по 3% — Испания и Великобритания и по 2% — Чехия, Франция и Австрия.
Уже известны результаты жеребьевки в ходе встречи глав делегаций стран-участниц. В финале Евровидения 2023 года Украина выступит под номером 19.
Великобритания будет выступать двадцать шестой, — сообщили на Суспільному.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)
Допис, поширений Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)
Послушать песни всех конкурсантов Евровидения 2023 и узнать больше об участниках можно из нашего другого материала!
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Главное фото: Getty Images.