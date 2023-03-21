Снова есть шанс на победу? Что прогнозируют букмекеры для Украины и других участников Евровидения 2023

Евровидение 2023 года является одним из самых ожидаемых событий для всего мира. Прошлогодняя победа Украины с группой Kalush Orchestra была ожидаемой — тогда букмекеры давали нам 62% на победу. Так и вышло.

Какие шансы Украины победить на Евровидении 2023 и какие прогнозы букмекеров в этом году — рассказываем в материале.

Евровидение 2023

В этом году на песенный конкурс Евровидения от Украины поедет группа TVORCHI с сильной песней Heart of Steal.

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В прошлом году многие эксперты говорили: колоссальная поддержка Украины на Евровидении вызвана полномасштабным вторжением.

Нынешние ставки букмекеров также дают Украине шанс на победу.

Евровидение 2023: ставки букмекеров

По версии букмекеров, в ТОП-10 претендентов на победу в Евровидении 2023 года вошли:

Швеция; Финляндия; Украина; Норвегия; Израиль; Испания; Великобритания; Чехия; Австрия; Франция.

Евровидение 2023: что говорят букмекеры

Так, Швеции с вероятностью в 40% прогнозируют победу в нынешнем конкурсе. Представлять страну будет певица Loreen с песней Tatoo. В 2012 году она уже выигрывала на конкурсе.

Второе место в рейтинге букмекеров занимает певец из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha. Его шанс на победу составляет 15%.

Украина же по оценке букмекеров имеет 12% на победу.

5% имеет Норвегия, 4% — Израиль, по 3% — Испания и Великобритания и по 2% — Чехия, Франция и Австрия.

Уже известны результаты жеребьевки в ходе встречи глав делегаций стран-участниц. В финале Евровидения 2023 года Украина выступит под номером 19.

Великобритания будет выступать двадцать шестой, — сообщили на Суспільному.

Послушать песни всех конкурсантов Евровидения 2023 и узнать больше об участниках можно из нашего другого материала!

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Главное фото: Getty Images.