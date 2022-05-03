Этнические мотивы: откуда корни у группы Kalush Orchestra и как ее встретили на сцене Евровидения-2022

Украинская рэп-группа Kalush Orchestra в этом году представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2022 с песней Stefania. Читай, как возникла группа и как украинцев встретили в Италии.

История возникновения группы Kalush Orchestra

Группа довольно молодая. Ее история началась в 2019 году, когда певец Олег Псюк написал пост в Facebook с объявлением о наборе музыкантов в коллектив. Так к нему присоединились Игорь Диденчук и МС Килиммен.

Сначала группа называлась Kalush в честь родного города Псюка Калуш на Западной Украине. А в 2021 году появился второй проект — Kalush Orchestra. Он объединил рэп с украинским фольклором, а также к бэнду присоединились еще три участника: бэк-вокалист Джонни Дивный и мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик.

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В своих песнях и клипах группа делает акцент на аутентичности украинской нации и нашей культуры: одевается в национальную одежду, использует этнические мотивы, образы существ украинской мифологии.

Kalush Orchestra на Евровидении-2022

Для Нацотбора на Евровидение группа подготовила три песни, из которых жюри выбрало композицию Stefania.

Написанная задолго до полномасштабной войны и посвященная маме солиста, теперь композиция приобрела для украинцев иное значение.

Многие скучают по своим матерям или воспринимают Украину, как мать, поэтому эта песня стала для многих близкой, — рассказал Псюк в эфире телемарафона.

По словам музыканта, у Kalush Orchestra есть две миссии на Евровидении-2022: рассказать миру о войне в Украине и призвать всех людей помогать нам, а также сделать украинскую музыку популярной во всем мире.

Недавно группа прибыла в итальянский город Турин, где пройдет песенный конкурс Евровидение-2022. Глава украинской делегации Оксана Скибинская рассказала о том, как приняли Kalush Orchestra.

Приняли нас хорошо. У нас уже прошла первая репетиция 30 апреля. Завтра мы ждем вторую репетицию.

Она отметила, что команда работает над постановкой шоу. Иностранные делегации активно подходят к творческому процессу, чтобы выразить свою солидарность с нашей страной.

До этого у группы была серия промоконцертов в странах Европы в поддержку Украины. В них участвовало большое количество представителей других стран.

Полуфинал Евровидения состоится 10 мая, а финал — 14 мая. Специально для этого события Kalush Orchestra выпустил клип на новую версию песни Stefania.