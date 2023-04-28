Насолодитися співом тих, кого об’єднала музика: де дивитися Євробачення 2023

Незабаром — Євробачення 2023, але Україна стала одночасно біженкою та воїном у власній країні. З одного боку, ми боремося за існування української нації та не відступаємо ні на метр нашої землі під натиском російського окупанта. З іншого — змушені приймати важливих гостей не в рідному домі, а далеко за океаном.

Цьогоріч пісенний конкурс пройде у Великій Британії, в Ліверпулі. Таке рішення було прийнято через російське вторгнення на територію суверенної України, попри нашу перемогу на Євробаченні 2022 року.

На Євробачення 2023 від України поїде гурт TVORCHI з піснею Heart of Steal. Співаки зазначали, що на написання цієї композиції їх надихнули українські військові з Азовсталі.

Також вже стало відомо, коли саме відбудуться перший, другий півфінали та фінал міжнародного співочого конкурсу. Україна, як країна-призер минулого конкурсу, виступить одразу у фіналі, під номером 19.

А ось де та о котрій дивитися Євробачення 2023, ми розповідаємо далі.

Де дивитися Євробачення 2023

Трансляція Євробачення-2023 буде доступна для глядачів в Україні на каналі Суспільне Культура. Суспільне також повідомляло, що офіційним радіомовником Євробачення 2023 буде Радіо Промінь.

Пісенний конкурс можна буде подивитися на таких платформах:

Відомо, що початок трансляції пісенного конкурсу відбуватиметься о 22:00 за київським часом.

Читати на тему Чим здивує Євробачення-2023: усі конкурсанти та їхні пісні Розповімо детальніше про Євробачення-2023: учасники яких країн та з якими піснями змагатимуться в пісенному конкурсі

Про підготовку до виступу у Ліверпулі та зміну пісні Heart of Steal раніше розповідали учасники гурту TVORCHI.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!