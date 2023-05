Зажгла! Как Юлия Санина открыла первый полуфинал Евровидения-2023

Хотя местом проведения Евровидения-2023 является Ливерпуль, этот конкурс проводится от имени Украины.

На это указывает и тот факт, что первый полуфинал открыла украинская звезда – фронтвумэн группы The Hardkiss Юлия Санина. Она также является одной из ведущих шоу.

В ее выступлении на сцене Ливерпуля прозвучала украиноязычная композиция Маяк, которая является одним из треков, выпущенных с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кстати, клип на эту песню уже имеет более 1 миллиона просмотров на YouTube, а снимали его на полуострове Гибралтар, когда Киев переживал время блекаута.

Лидер группы The Hardkiss была одета в стильный кожаный комплект с перчатками, а конец ее платья был украшен языками пламени в оранжевом цвете.

Julia Sanina is owning the #Eurovision2023 stage! ???? Sadly you can’t vote for Julia Sanina at #Eurovision2023 tonight! ???? pic.twitter.com/TVnfLWh1CR