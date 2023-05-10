Вышла на сцену с украинкой и акцентировала на потерянном детстве беженцев! Трогательное выступление Rita Ora на Евровидении-2023

Вчера, 9 мая, в Ливерпуле прошел первый полуфинал Евровидения-2023. Зрители могли видеть выступления не только участников первого полуфинала, но и наслаждаться выступлениями известных артистов. Одним из самых трогательных моментов было выступление британской певицы Rita Ora. Она выступила на сцене с украинской девочкой-беженкой из Ровно.

Выступление Rita Ora на Евровидении-2023

В первом полуфинале британская певица Rita Ora спела между выступлениями конкурсантов. Певица исполнила микс из своих лучших хитов.

Началось выступление британской певицы из песни Anywhere. Именно во время этой песни на сцену вышла София — украинская танцовщица-беженка из Ровно. После полномасштабного вторжения девочке пришлось выехать в Великобританию.

Rita Ora отметила, что девочка открывает ее выступление игрой с мячом, что символизирует потерю детства для беженцев.

Я надеюсь, что этот отличный песенный конкурс откроет сердца в Европе и мире. Мы любим тебя, Украина, все выступаем сегодня вечером для тебя, — написала Рита Ора в Twitter.

This is Sofiia – A dancer and refugee from Rivne, in the north west of Kyiv. She has been living in Warrington since 2022.



To me, Sofiia represents strength and hope during these turbulent, tragic and changeable times. We must not forget the privilege the UK has to play its… pic.twitter.com/iNkbBbhYMz — Rita Ora (@RitaOra) May 9, 2023

Она отметила, что понимает, что значит быть беженкой. Ведь Rita Ora родилась в Югославии в семье албанцев, ее семья стала беженцами.

— Тяжелое положение семьи Софии напоминает мне о невероятном путешествии, которое прошла моя семья, когда я была в ее возрасте, и о том, как я вечно буду благодарна Великобритании за проявленную к нам доброту и сострадание, — вспомнила певица.

Выступление Rita Ora на Евровидении-2023: смотреть онлайн

Вообще, Евровидение в этом году в Великобритании постоянно напоминает о войне в Украине. Ведь слово “война” постоянно звучит со сцены, большинство элементов так или иначе связано с Украиной.

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