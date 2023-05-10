Шоу-биз

Вышла на сцену с украинкой и акцентировала на потерянном детстве беженцев! Трогательное выступление Rita Ora на Евровидении-2023

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 мая 2023, 09:30
Rita Ora виступила на Євробаченні 2023 з українкою — яким був виступ
Фото: Getty Images

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