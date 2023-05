Вышла на сцену с украинкой и акцентировала на потерянном детстве беженцев! Трогательное выступление Rita Ora на Евровидении-2023

Вчера, 9 мая, в Ливерпуле прошел первый полуфинал Евровидения-2023. Зрители могли видеть выступления не только участников первого полуфинала, но и наслаждаться выступлениями известных артистов. Одним из самых трогательных моментов было выступление британской певицы Rita Ora. Она выступила на сцене с украинской девочкой-беженкой из Ровно.

В первом полуфинале британская певица Rita Ora спела между выступлениями конкурсантов. Певица исполнила микс из своих лучших хитов.

Началось выступление британской певицы из песни Anywhere. Именно во время этой песни на сцену вышла София — украинская танцовщица-беженка из Ровно. После полномасштабного вторжения девочке пришлось выехать в Великобританию.

Rita Ora отметила, что девочка открывает ее выступление игрой с мячом, что символизирует потерю детства для беженцев.

This is Sofiia – A dancer and refugee from Rivne, in the north west of Kyiv. She has been living in Warrington since 2022.



To me, Sofiia represents strength and hope during these turbulent, tragic and changeable times. We must not forget the privilege the UK has to play its… pic.twitter.com/iNkbBbhYMz