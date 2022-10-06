Марк Гемілл, Барбара Стрейзанд та Imagine Dragons: які світові зірки об’єдналися та допомагають Україні

У такій справі, як боротьба на єдиному фронті проти всесвітнього зла, відгукуються усі небайдужі. Через війну в Україні багато світових знаменитостей прийшли на допомогу нашому народові: хтось допомагає матеріально, хтось підтримує військові ініціативи.

Відомий за роллю Люка Скайуокера у Зоряних війнах актор Марк Гемілл підтримує український проект Армія дронів. Він пояснює це схожістю Росії з імперією зла: за його словами, зоряні війни завжди були казкою для дітей.

— А казки — це повчальні історії, де добро бореться зі злом, — переконаний Марк.

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Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі та свободи. Саме час об’єднатися та допомогти Україні вистояти у цій війні з імперією зла.

Лієв Шрайбер також збирає гуманітарну та медичну допомогу для України. Він заснував благодійний проект BlueCheck Ukraine, уже встиг побувати у звільнених містах Київщини, ще й волонтерив у Львові.

За цей час він допоміг евакуювати понад 20 тис. дітей-сиріт із інтернатів та дитячих будинків, а також допоміг 700 сім’ям.

Не стоїть осторонь і відома співачка та актриса Барбара Стрейзанд. Жінка стала послом організації United24 у напрямі Медична допомога.

Своє бажання допомагати українцям пояснює просто: її бабуся та дідусь переїхали до США з України. Сама вона з захопленням каже, що стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом.

У вас та вашої країни є моя повна підтримка, — говорить акторка.

Зараз вона працює над залученням людей до програми 24 000 Friends of Ukraine. На меті стоїть щомісяця збирати з користувачів $24, які потім підуть на медичну допомогу.

Підтримку висловив і гурт Imagine Dragons, який виступає з українським прапором та влаштовує благодійні ініціативи. Цього липня гурт став амбасадором United24 — музиканти зібрали кошти на карети швидкої допомоги.

Звісно, від початку повномасштабної війни гурт скасував усі концерти в Росії.

І не єдині співаки й актори підтримують та допомагають Україні: модний бренд Balenciaga на чолі з креативним директором модного будинку Демна також став амбасадором United24. Вони збирають гроші для допомоги українським біженцям.

А ще бренд створив світшот, який присвячений Україні: на одязі розмістили наш прапор та фразу Слава Україні!

Допомогти Україні може кожен з нас, пришвидшити нашу перемогу можливо не лише донатами чи закупівлями зброї! А от як це зробити — читай у нашому матеріалі.

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