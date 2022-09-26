Не лише словом, а й ділом! Які всесвітньовідомі письменники підтримують Україну

Ми звикли поринати у їхні вигадані світи чи блукати загадками, прописаними у їхніх книгах. Ці світові легенди літератури завжди вабили наш розум своїми захопливими ідеями.

Дехто з них став справжнім прикладом для наслідування. Однак коли повномасштабна війна прийшла на наші землі й наші життя змінились назавжди, їхні очі та серця поглянули в нашу сторону.

Тепер чимало всесвітньовідомих творців стали палкими шанувальниками українського народу та намагаються підтримати нас з усіх сил.

Вікна зібрали підбірку письменників, які, не вагаючись, стали на бік добра, щоб боротися разом за свободу всього світу.

Маргарет Етвуд

За весь час повномасштабної війни ми неодноразово згадували, наскільки наше життя стало схоже на антиутопію. Не дивно, що письменниця, яка стала відомою саме завдяки цьому жанру, вирішила підтримати нашу країну у такий складний час.

Оскільки людина, яка може вигадати новий і досить складний для його мешканців світ, може зрозуміти, наскільки непросто тим, хто в реальному житті опинився у схожих обставинах.

Авторка роману-антиутопії Оповідь служниці Маргарет Етвуд неодноразово виходила на протести на підтримку України. У своїх соцмережах письменниця закликає збирати кошти для українців, а також наголошує, що засуджує цю війну, яку розв’язала Росія.

Фредерік Бегбедер

Головний герой одного з його найвідоміших романів 99 франків міг продати будь-що. Проте навряд навіть цей рекламний геній взявся б популяризувати абсурдні ідеї російських пропагандистів.

Не припали до душі як висловлювання, так і дії росіян, самому автору Фредеріку Бегбедеру. Тому письменник вирішив підтримувати Україну та її народ, що уособлює усі ідеї демократії та свободи у світі.

З перших днів повномасштабної війни автор закликає росіян виходити на мітинги, щоб зупинити цю кровопролитну війну. А поки ті переймаються лише за власний комфорт, письменник продовжує захоплюватися силою українців у боротьбі за свободу всього світу.

Я хочу сказати моїм українським друзям, що люблю вас. Ви сміливі люди й заслуговуєте бути абсолютно вільними. Тому що ви — європейці, ви — частина Європи. Ви — наші брати!

Ювал Ной Харарі

Ізраїльський історик свого часу взявся за досить непросту працю — написати про історію людства, — що йому вдалося на славу. Під час свого навчання в університеті Ювал Ной Харарі детально досліджував війни різних часів та народів.

Однак у 2022 році науковцю важливо чи не єдине — перемога України у війні, яку розв’язала Росія. Письменник неодноразово засуджував російську владу.

“Kyiv is like a power station that electrified the whole of Europe.”



Historian and author Yuval Noah Harari tells @jackielongc4 that the Ukrainian people’s courage “gave courage to many other people throughout the world”. pic.twitter.com/8B8gPPIKL8 — Channel 4 News (@Channel4News) March 5, 2022

Також Ювал Ной Харарі, слідкуючи за сучасними подіями, не втомлюється захоплюватись мужністю українців.

Фіаско Путіна, на яке ми всі сподіваємося, не лише в інтересах України чи її безпосередніх сусідів. Це в інтересах кожної людини на землі.

Стівен Кінг

Король жахів не очікував настільки страшної реальності, але сам не боїться протистояти темряві та злу, що намагається поглинути не лише Україну, але й увесь світ. Тому Стівен Кінг вирішив стати на бік воїнів світла, щоб боротись за свободу не одного народу.

Автор з перших днів повномасштабного вторгнення заявив, що не братиме учасні у нових проектах та не видаватиме книги у Росії.

I don’t usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2022

Натомість письменник активно слідкує за новинами, захоплюється контрнаступом ЗСУ та носить українську символіку, щоб ще раз нагадати усім, на чиєму боці правда.

Путін думав, що має справу з болонкою. Але отримав росомаху. Слава Україні!

Джоан Роулінг

Вона створила новий чарівний світ, де добро перемогло всесвітнє зло. Однак пожалкувала, що сама не має магічних здібностей, щоб побороти всі нещастя у реальному світі. Тому Джоан Роулінг вирішила підтримати українців так, як вміє найкраще.

Письменниця зібрала пожертви на суму до 1 млн фунтів стерлінгів для допомоги українським дітям та надала вільний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера українською мовою.

Це один із тих випадків, коли я справді воліла б застосувати магію.

Також до підтримки України долучилися норвезька дитяча письменниця Марія Парр та польські автори Йоанна Яґелло та Ольга Токарчук, які висловили свою підтримку Україні на Facebook.

Крім того, Міжнародна літературна організація PEN опублікувала листа Нашим друзям та колегам в Україні, де зібрала понад 1000 підписів письменників з усього світу. Творці висловили свою солідарність з українськими письменниками, журналістами, художниками та народом України.

Підтримувати свою країну на різних фронтах не забувають й українці. Читай, хто такі Книжкові Сили України та чому накопичувати книги більше не модно.

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