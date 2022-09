Не лише словом, а й ділом! Які всесвітньовідомі письменники підтримують Україну

Ми звикли поринати у їхні вигадані світи чи блукати загадками, прописаними у їхніх книгах. Ці світові легенди літератури завжди вабили наш розум своїми захопливими ідеями.

Дехто з них став справжнім прикладом для наслідування. Однак коли повномасштабна війна прийшла на наші землі й наші життя змінились назавжди, їхні очі та серця поглянули в нашу сторону.

Тепер чимало всесвітньовідомих творців стали палкими шанувальниками українського народу та намагаються підтримати нас з усіх сил.

Вікна зібрали підбірку письменників, які, не вагаючись, стали на бік добра, щоб боротися разом за свободу всього світу.

За весь час повномасштабної війни ми неодноразово згадували, наскільки наше життя стало схоже на антиутопію. Не дивно, що письменниця, яка стала відомою саме завдяки цьому жанру, вирішила підтримати нашу країну у такий складний час.

Оскільки людина, яка може вигадати новий і досить складний для його мешканців світ, може зрозуміти, наскільки непросто тим, хто в реальному житті опинився у схожих обставинах.

Авторка роману-антиутопії Оповідь служниці Маргарет Етвуд неодноразово виходила на протести на підтримку України. У своїх соцмережах письменниця закликає збирати кошти для українців, а також наголошує, що засуджує цю війну, яку розв’язала Росія.

Головний герой одного з його найвідоміших романів 99 франків міг продати будь-що. Проте навряд навіть цей рекламний геній взявся б популяризувати абсурдні ідеї російських пропагандистів.

Не припали до душі як висловлювання, так і дії росіян, самому автору Фредеріку Бегбедеру. Тому письменник вирішив підтримувати Україну та її народ, що уособлює усі ідеї демократії та свободи у світі.

З перших днів повномасштабної війни автор закликає росіян виходити на мітинги, щоб зупинити цю кровопролитну війну. А поки ті переймаються лише за власний комфорт, письменник продовжує захоплюватися силою українців у боротьбі за свободу всього світу.

Ізраїльський історик свого часу взявся за досить непросту працю — написати про історію людства, — що йому вдалося на славу. Під час свого навчання в університеті Ювал Ной Харарі детально досліджував війни різних часів та народів.

Однак у 2022 році науковцю важливо чи не єдине — перемога України у війні, яку розв’язала Росія. Письменник неодноразово засуджував російську владу.

“Kyiv is like a power station that electrified the whole of Europe.”



Historian and author Yuval Noah Harari tells @jackielongc4 that the Ukrainian people’s courage “gave courage to many other people throughout the world”. pic.twitter.com/8B8gPPIKL8