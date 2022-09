Не только словом, но и делом! Какие всемирно известные писатели поддерживают Украину

Мы привыкли погружаться в их вымышленные миры или блуждать загадками, прописанными в их книгах. Эти мировые легенды литературы всегда привлекали наши умы своими увлекательными идеями.

Некоторые из них стали настоящим примером для подражания. Однако, когда полномасштабная война пришла на наши земли и наши жизни изменились навсегда, их глаза и сердца обратились в нашу сторону.

Теперь многие всемирно известные творцы стали пылкими поклонниками украинского народа и пытаются поддержать нас всеми возможными силами.

Вікна собрали подборку писателей, которые, не сомневаясь, встали на сторону добра, чтобы бороться вместе за свободу всего мира.

За все время полномасштабной войны мы неоднократно вспоминали, насколько наша жизнь стала похожа на антиутопию. Неудивительно, что писательница, которая стала известна именно благодаря этому жанру, решила поддержать нашу страну в столь сложное время.

Поскольку человек, который может придумать новый и достаточно сложный для его обитателей мир, способен понять, насколько непросто тем, кто в реальной жизни оказался в подобных обстоятельствах.

Автор романа-антиутопии Рассказ служанки Маргарет Этвуд неоднократно выходила на протесты в поддержку Украины. В своих соцсетях писательница призывает собирать средства для украинцев, а также подчеркивает, что осуждает эту войну, которую развязала Россия.

Главный герой одного из его самых известных романов 99 франков мог продать что угодно. Однако вряд ли даже этот рекламный гений принялся бы популяризировать абсурдные идеи российских пропагандистов.

Не пришлись по душе как высказывания, так и действия россиян, самому автору Фредерику Бегбедеру. Поэтому писатель решил поддерживать Украину и ее народ, что олицетворяет все идеи демократии и свободы в мире.

С первых дней полномасштабной войны автор призывает россиян выходить на митинги, чтобы остановить эту кровопролитную войну. А пока те переживают только за собственный комфорт, писатель продолжает восхищаться силой украинцев в борьбе за свободу всего мира.

Израильский историк в свое время взялся за довольно непростую работу — написать об истории человечества, — что ему удалось на славу. Во время учебы в университете Ювал Ной Харари подробно исследовал войны разных времен и народов.

Однако в 2022 году ученому важно едва ли не единственное — победа Украины в войне, которую развязала Россия. Писатель неоднократно осуждал российские власти.

“Kyiv is like a power station that electrified the whole of Europe.”



Historian and author Yuval Noah Harari tells @jackielongc4 that the Ukrainian people’s courage “gave courage to many other people throughout the world”. pic.twitter.com/8B8gPPIKL8