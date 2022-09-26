Не только словом, но и делом! Какие всемирно известные писатели поддерживают Украину

Мы привыкли погружаться в их вымышленные миры или блуждать загадками, прописанными в их книгах. Эти мировые легенды литературы всегда привлекали наши умы своими увлекательными идеями.

Некоторые из них стали настоящим примером для подражания. Однако, когда полномасштабная война пришла на наши земли и наши жизни изменились навсегда, их глаза и сердца обратились в нашу сторону.

Теперь многие всемирно известные творцы стали пылкими поклонниками украинского народа и пытаются поддержать нас всеми возможными силами.

Вікна собрали подборку писателей, которые, не сомневаясь, встали на сторону добра, чтобы бороться вместе за свободу всего мира.

Маргарет Этвуд

За все время полномасштабной войны мы неоднократно вспоминали, насколько наша жизнь стала похожа на антиутопию. Неудивительно, что писательница, которая стала известна именно благодаря этому жанру, решила поддержать нашу страну в столь сложное время.

Поскольку человек, который может придумать новый и достаточно сложный для его обитателей мир, способен понять, насколько непросто тем, кто в реальной жизни оказался в подобных обстоятельствах.

Автор романа-антиутопии Рассказ служанки Маргарет Этвуд неоднократно выходила на протесты в поддержку Украины. В своих соцсетях писательница призывает собирать средства для украинцев, а также подчеркивает, что осуждает эту войну, которую развязала Россия.

Фредерик Бегбедер

Главный герой одного из его самых известных романов 99 франков мог продать что угодно. Однако вряд ли даже этот рекламный гений принялся бы популяризировать абсурдные идеи российских пропагандистов.

Не пришлись по душе как высказывания, так и действия россиян, самому автору Фредерику Бегбедеру. Поэтому писатель решил поддерживать Украину и ее народ, что олицетворяет все идеи демократии и свободы в мире.

С первых дней полномасштабной войны автор призывает россиян выходить на митинги, чтобы остановить эту кровопролитную войну. А пока те переживают только за собственный комфорт, писатель продолжает восхищаться силой украинцев в борьбе за свободу всего мира.

Я хочу сказать моим украинским друзьям, что люблю вас. Вы смелые люди и заслуживаете быть абсолютно свободными. Потому что вы — европейцы, вы — часть Европы. Вы — наши братья!

Ювал Ной Харари

Израильский историк в свое время взялся за довольно непростую работу — написать об истории человечества, — что ему удалось на славу. Во время учебы в университете Ювал Ной Харари подробно исследовал войны разных времен и народов.

Однако в 2022 году ученому важно едва ли не единственное — победа Украины в войне, которую развязала Россия. Писатель неоднократно осуждал российские власти.

“Kyiv is like a power station that electrified the whole of Europe.”



Historian and author Yuval Noah Harari tells @jackielongc4 that the Ukrainian people’s courage “gave courage to many other people throughout the world”. pic.twitter.com/8B8gPPIKL8 — Channel 4 News (@Channel4News) March 5, 2022

Также Ювал Ной Харари, следя за современными событиями, не устает восхищаться мужеством украинцев.

Фиаско Путина, на которое мы надеемся, не только в интересах Украины или ее непосредственных соседей. Это в интересах каждого человека на Земле.

Стивен Кинг

Король ужасов не ожидал такой страшной реальности, но сам не боится противостоять темноте и злу, что пытается поглотить не только одну Украину, но и весь мир. Поэтому Стивен Кинг решил встать на сторону воинов света, чтобы бороться за свободу не одного народа.

Автор с первых дней полномасштабного вторжения заявил, что не будет участвовать в новых проектах и издавать книги в России.

I don’t usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2022

В то же время писатель активно следит за новостями, восхищается контрнаступлением ВСУ и носит украинскую символику, чтобы еще раз напомнить всем, на чьей стороне правда.

Путин думал, что имеет дело с болонкой. Но получил росомаху. Слава Украине!

Джоан Роулинг

Она создала новый волшебный мир, где добро победило всемирное зло. Однако пожалела, что не имеет сама магических способностей, чтобы побороть все несчастья в реальном мире. Поэтому Джоан Роулинг решила поддержать украинцев так, как лучше всего умеет.

Писательница собрала пожертвования на сумму до 1 млн фунтов стерлингов в помощь украинским детям и предоставила свободный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере на украинском языке.

Это один из тех случаев, когда я действительно предпочла бы применить магию.

Также к поддержке Украины присоединились норвежская детская писательница Мария Парр и польские авторы Йоанна Ягелло и Ольга Токарчук, выразившие свою поддержку Украине на Facebook.

Кроме того, Международная литературная организация PEN опубликовала письмо Нашим друзьям и коллегам в Украине, где собрала более 1000 подписей писателей со всего мира. Создатели выразили свою солидарность с украинскими писателями, журналистами, художниками и народом Украины.

Поддерживать свою страну на разных фронтах не забывают и украинцы. Читай, кто такие Книжные Силы Украины и почему накапливать книги больше не модно.

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