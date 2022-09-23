Держим читательский фронт: кто такие Книжные Силы Украины и почему накапливать книги больше не модно

На месте, где лежат обломки дома, часто прорастают цветы. Такая метафора как нельзя лучше описывает героев нашего сегодняшнего интервью, потому что, несмотря на потери, которые принесла война Украине и каждому из нас, они смогли создать уникальный для страны продукт на таком уровне.

Книжные Силы Украины — это проект руководителей Украинской академии лидерства в Мариуполе. Один из основателей Юрий Манилов рассказал об инициативе, пользе букшеринга, смысле книг и почему накапливать книги больше не модно.

КСУ зародились как идея в одном из парков Тернополя — в городе, где некоторое время жили мариупольцы. Туда они перебазировались сразу же после начала полномасштабной войны с Россией.

Кто такие книжные воины?

— Если говорить о нашей инициативе и проекте Книжкові Сили України, то нужно вернуться к первым месяцам войны и рассказать о моей команде.

Книжкові Сили України основали я и Оксана Лашенкова — нас объединяло еще предыдущее место работы.

Все мы причастны к Украинской академии лидерства — это такой центр развития молодежи. Я был заместителем руководителя ячейки академии в Мариуполе, а соучредительница Оксана — руководителем.

Также в состав команды входят еще трое выпускников Академии, которые помогают развитию проекта — Анастасия Верзун, которая занимается дизайном страниц в социальных сетях, копирайтер Талина Дитчук и Виктория-Анна Бурменская — отвечает за СММ.

С чего все началось

— Мы прожили в Мариуполе два года: конечно, за это время все там обустроились. Я очень люблю читать, а особенно — собирать эти книги у себя, как в собственную библиотеку. Это было для меня очень важное, сакральное занятие и место.

Затем началась война. На самом деле, мы выехали еще за несколько недель до начала полномасштабного вторжения, потому что руководство академии сообщило о возможных боевых провокациях в Мариуполе. Мы автобусами вместе со студентами покинули город и поехали в Киев.

Мы даже не собирали своих вещей, потому что провокации — это ведь не война. Никто не рассчитывал, что всего нажитого мы больше не увидим никогда.

Там же осталась и вся библиотека Юрия. Признается — для него это событие стало своеобразной трансформацией: после потери того, что раньше было столь важным, его жизнь не изменилась.

— Я пришел к пониманию, что простое собирание книг убивает природу самой книги, потому что тогда ее функция будет выполнена только один раз. Книга станет полезной, когда после прочтения ее передавать дальше.

Считаю классной привычку моего лучшего друга: прочитал книгу — подари ее дальше.

Однажды во время прогулки по парку в нашем новом, но не последнем убежище — в Тернополе — мы с Оксаной разговорились о том количестве коробок, которые вынуждены таскать за собой с каждым переездом.

Юрий говорит: у них уже завелось несколько книг, но острое желание уменьшить количество вещей в своих сумках породило идею.

Первоначальный замысел был достаточно банальным и распространенным: разыграть в Instagram эти книги, а деньги направить на ВСУ. Но благодаря современным трендам идея розыгрыша переросла в нечто гораздо большее.

Букшеринг: что это такое и как его делать?

Юрий Манилов был причастен к современным тенденциям букшеринга: парень в восторге не только от самого факта распространения книг среди людей, но и потому, что это очень экологично.

Так начали зарождаться Книжные Силы Украины. Кстати, уже потом Юрий объясняет: команда долго думала над названием своего проекта. Хотели что-то такое, что бы работало и в будущем.

Чтобы оставить упоминание о том, чему была посвящена инициатива, единогласно решили — Книжные Силы Украины появились на свет.

— Чтобы реализовать все это, нам нужен был маркетплейс. Изначально идея была глобальной: сделать что-то похожее на Amazon или OLX, где люди могли бы обмениваться книгами.

Правда, потом эта идея уже не казалась такой хорошей: да, потенциальные покупатели имели бы свой личный кабинет, при входе на сайт проходила регистрация и прочее — но люди 21-го века не захотят тратить столько времени на обмен книгами. Тем более в обществе, где книги привыкли накапливать в шкафах.

Команда вложила деньги в разработку своего маркетплейса и сопутствующих моментов. Но результат оказался неэффективным.

Что такое Книжные Силы Украины

Юрий решил написать бот для проекта. Соответствующих образования или знаний у парня не было — в Мариуполе он только планировал углубить свои знания в программировании — но идея оказалась сильнее.

Прошел целый месяц обучения: видеоуроки, книги и настойчивость наконец-то дали свои плоды в виде Telegram-бота для книжных сил.

— И проект начал работать. Ноутбук с ботом стоит у меня на кухне — решили сейчас не покупать отдельный хост для него. Но мы уже собираем книги.

Из маленькой идеи, куда девать лишние книги, родился благотворительный фонд.

— Деньги от покупки книг будут попадать в благотворительный фонд, а оттуда напрямую на нужды ВСУ. У нас уже сейчас один срочный запрос, который мы должны закрыть до 1 октября.

К Юрию обратился выпускник той же Академии: его отец сейчас служит в рядах ВСУ, и их части А7293 срочно требуется пикап. Все средства, которые сейчас аккумулируются из книг, будут направлены на покупку автомобиля.

Как принять участие в букшеринге от КСУ?

Есть несколько вариантов, как задонатить книгу. Первый — обратиться в Книжные Силы через Telegram-бот. Дальше все можно понять на интуитивном уровне: бот сам подскажет, как ты можешь выставить книгу на продажу, и обязательно сообщит, если книгу купили.

— Книга остается у владельца, пока ее не купят. Бот сообщит тебе о том, что твою книгу приобрели, и даст необходимые данные человека, который будет ждать свою новую книгу.

Я лично контролирую, отправили ли продавцы книги своим покупателям. Если человек не отвечает в Telegram-боте, я позвоню и спрошу.

Сейчас команда работает над наполнением сайта — собирают первые 400 книг, которые отдадут неравнодушные к украинской культуре чтения люди.

Журналистка Вікна-новини стала амбассадором первого и пока крупнейшего книжного доната на КСУ — вместе с парнем они собрали и прислали 60 книг украинской литературы.

Таким образом, освободились не только несколько полок — книги, которые читали еще родители журналистки, вдруг получили вторую жизнь. Надеемся, что получат еще и третью, четвертую…

Кстати, КСУ принимают книги на всех языках, кроме русского.

А что будет после победы?

Этот проект, хоть и зародился во время войны, станет полезным украинцам и после победы. Распространение культуры чтения среди населения является важным элементом образованности и экологического будущего.

После победы Юрий и его команда планируют перепрофилировать платформу в перепродажу книг — ни в коем случае не конкурируя с книжными магазинами. Просто основатели мечтают, чтобы книга вошла в жизнь каждого украинского человека.

— Сейчас существует большая проблема — книги могут стоить большие суммы, и рядовой гражданин откажется от такой покупки и сочтет расходы на книги какими-то второстепенными.

С появлением КСУ каждый сможет продать свою прочитанную книгу и вернуть какую-то часть средств на ее приобретение. Книга станет дешевле, а значит — более популярной.

Украинские книги полны реализма, фольклора и узнаваемой проблематики для каждого из нас. Но что делать, если хочешь приобрести нашу книгу за границей? Проект Книги без кордонів поможет тебе!

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