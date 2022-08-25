Где найти литературу на украинском языке по всему миру? Рассказываем о проекте Книги без границ

Миллионы украинцев были вынуждены выехать за границу из-за войны в Украине. Несмотря на любезность и гостеприимство других стран, украинцам сложно морально. Они находятся в окружении чужого языка, культуры, менталитета. Так что приятно видеть хоть что-то родное.

Украинский институт книги запустил проект Книги без границ. Инициатива проводится под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и Министерством иностранных дел.

Книги без границ охватывают новые страны и даже континенты. Все для того, чтобы украинец в любой части мира смог найти книгу на родном языке и изучать литературу.

Этот проект облегчает украинским переселенцам доступ к книгам на украинском языке за границей. Ты можешь узнать информацию, где найти книги на родном языке в разных странах. Для этого были созданы специальные карточки, посвященные разным странам.

Где в мире можно найти украинские книги

Если нужной страны нет в перечне, то универсальный совет — обратись в местную библиотеку! Обычно там реагируют на запросы читателей.

Украинские власти и отдельные активисты реализуют не одну инициативу по обеспечению украинцев книгами на родном языке.

Украинцы продолжают избавляться от всего русского, в том числе литературы. Ранее мы рассказывали, куда девать российские книги.

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