Украинцы избавляются от русских книг. Как новый тренд поддержал книжный магазин, чтобы помочь ВСУ, и можно ли присоединиться

Украинцы все чаще избавляются от русских книг. Кто-то сдает на переработку, кто-то просто выбрасывает на помойку. Чтобы совместить этот процесс с добрым делом, столичный книжный магазин Сяйво книги организовал централизованный сбор — средства по сдаче макулатуры планируют направить на нужды ВСУ.

Как это работает?

В книжный магазин можно приносить издание русских авторов, русские переводы или книги русских издательств, которые вы считаете макулатурой. В обмен на это выдают купон со скидкой 10% на покупку новых книг.

Пока всю принесенную макулатуру продавцы держат в хранилище, а в конце акции все это сдадут на переработку. Вырученные средства передадут на нужды украинских военных.

Каких книг приносят больше всего?

Среди русских книг, которые приносят в магазин, много детских, бульварных романов и детективов, устаревшей научно-популярной литературы.

Но больше всего приносят советские издания и русскую классику.

Киевлянка Оксана Сосиденко рассказывает — она принесла в магазин большую стопку книг советских лет с четким осознанием, что переросла русскую культуру.

Я принесла книги о жизни Пушкина. Решила, что готова с ними расстаться окончательно. Сейчас, знаете, есть такое противное чувство, от всего, что напоминает о “русском мире”. Так что с этим, я думаю, будет легче прощаться.

Больше Пушкина, чем Марка Вовчка

Я нашла у себя Собрание сочинений Пушкина одно, Собрание сочинений второе. Потом Пушкин в какой-то деревне, потом какой советский критик о Пушкине. У меня так много Пушкина, но почему у меня нет, например, Марко Вовчко?

Это меня немного так всколыхнуло, — рассказывает о своем опыте освобождения полок от русских книг еще одна посетительница книжного магазина Татьяна Сидорчук.

Я не пророссийски настроенный человек, а у меня один Пушкин.

Кроме книг этого русского классика, она принесла в книжный магазин советские издания Островского, Тургенева, Гецена и справочник Сотрудник милиции.

Почему украинцы освобождают свои полки от русской классики?

Сейчас украинская культура находится в такой парадигме, что это символ. Он показывает пренебрежительное отношение любителей Толстого и Достоевского к украинской культуре, которую постоянно подавляли, нашей интеллигенции, которую репрессировали.

— Конечно, я знаю, что Толстой замечательный писатель, но пока я не думаю, что он что-то может вложить в нашу победу. Он может только отвлечь от нее этими своими идеями “русского народничества”, — объясняет Татьяна.

Когда, например, эта литература формировалась, что было у нас в Украине? Каким образом Украина жила? Какое отношение было к украинскому языку, к украинской интеллигенции разных времен? — спрашивает себя Оксана.

Конечно, нужно относиться с холодным умом к просмотру своей домашней библиотеки. Хотя сейчас это очень сложно делать. Лучше лелеять свою литературу, свои достояния и освобождать места на полках для украинских книг — заключает киевлянка.

Что можно купить за купон со скидкой 10%?

Любые книги, кроме русских. Их с 24 февраля в магазине решили убрать из ассортимента. Здесь большой выбор украинских книг — от современной украинской литературы до мировых бестселлеров.

К примеру, среди детской и подростковой литературы сейчас самый большой спрос на Роальда Дала и Джереми Стронг в украинском переводе, рассказывают в книжном магазине. Неизменным остается спрос на Тореадорів з Васюківки Всеволода Нестайко и Гарри Поттера Джоан Роулинг.

Сбор русских книг продлится до 31 августа. Детальнее о сборе можно узнать на Facebook книжном магазине.

А если ты хочешь сформировать свое мнение и анализировать окружающие события, то иди в магазин со списком книг, нацеленных развить критическое мышление.

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