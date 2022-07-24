Чтобы не бродить по шатким тропам правды и обмана: книги, развивающие критическое мышление

Наша борьба против беспощадного и беспринципного врага научила нас многим вещам. Среди них как понимание ценности и быстротечности жизни, так и более прозаические, как умение отличать правду от манипуляций.

Однако порой все же становится достаточно сложно критически анализировать каждое сообщение в новостной ленте или соцсетях. Первое, что дает отклик на новую информацию – это эмоция. И не всегда после этого она отпускает разум в более конструктивные размышления.

И все же не будешь идти сразу к специалисту по психическому здоровью, чтобы научиться управлять такими, казалось бы, обычными вещами. Поэтому практический психолог Юлия Ворман поделилась полезными книгами, которые действительно помогут развить критическое мышление.

Том Чатфилд – Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение

Британский писатель и философ технологий Том Чатфилд утверждает, что критическое мышление – одна из наиболее важных компетенций, которая пригодится человеку в будущем.

Поэтому автор призывает начать анализировать практически все и делать это в любом удобном месте, в том числе на работе, учебе или даже дома. Однако писатель не оставляет своего читателя наедине со своим призывом, но и сопровождает его практическими рекомендациями.

Том Чатфилд считает, что критическое мышление может помочь человеку защититься от манипуляций и различать правду и ложь. Поэтому подробно перечисляет признаки этих явлений, а вдобавок знакомит с методами дедукции, индукции и абдукции.

Кроме того, автор стремится помочь своим читателям научиться разрабатывать поведенческие и умственные стратегии. Том Чатфилд объясняет, насколько велики возможности языка и риторики.

Однако не стоит переживать, что книга будет изобиловать исключительно научными терминами, поскольку писатель приправил ее хорошим чувством юмора. Так что читать ее будет не только полезно, но и не скучно.

Даниэль Канеман, Касс Р. Санстейн, Оливье Сибони – Шум. Несовершенство человеческих суждений

Известный израильско-американский психолог Даниэль Канеман решил объединить силы с правоведом Кассом Р. Санстейном и специалистом по стратегическому мышлению Оливье Сибони.

Так команда из трех специалистов и решила создать книгу, которая могла бы раскрыть читателям секреты посторонних влияний на суждения человека.

Ученые исследовали немало сфер, охватив медицину, криминалистику, юриспруденцию и экономическое прогнозирование. И все для того, чтобы научить читателя отслеживать и уменьшать внешнее влияние на процесс мышления.

По мнению авторов, именно это способно помочь человеку найти лучшие решения для жизни.

Даниэль Канеман – Думай медленно… решай быстро

Помимо работы в команде, Даниэль Канеман не боится и работы наедине. Оно и не удивительно для Нобелевского лауреата. Однако в этот раз ученый пытался понять, почему люди иногда совершают нерациональные поступки и принимают неправильные решения.

Канеман пришел к выводу, что у нас две системы мышления. Одна из них отвечает за медленный процесс раскрутки мыслей и включается, когда человек, например, выбирает товары в магазине.

Однако иногда наши процессы мышления переключаются на быстрый режим, отвечающий за мгновенное и неосознанное принятие решений.

Джонатан Смит – Псевдонаука и паранормальные явления. Критический взгляд

Клинический психолог Джонатан Смит стремится научить своего читателя умело различать кажущуюся ложью правду и удивительно правдоподобный обман.

Автор умело соединил в книге данные по различным научным аспектам, в частности психологии, физике, истории и даже логического анализа. Однако не перегрузил ее, чтобы читатель смог извлечь максимум пользы и не запутаться в сложных понятиях.

Кроме того, хорошим занятием на вечер может стать прочтение литературы о нашем прошлом, чтобы лучше понимать, как строить будущее. Читай топ-5 увлекательных книг по истории Украины.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!