Путешествия и вдохновение

Чтобы не бродить по шатким тропам правды и обмана: книги, развивающие критическое мышление

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 июля 2022, 16:00
Книги, що розвивають критичне мислення
Фото: Unsplash, Pexels

Больше новостей
Поштова марка Доброго вечора, ми з України!
Доброго вечора, ми з України! Когда можно будет приобрести новую марку от Укрпочты, где трактор тянет танк
Біжу за Азовсталь - як пройшов спортивний флешмоб
Бегу за Азовсталь — в Украине и мире прошел спортивный флешмоб в поддержку защитников Мариуполя
Ситуація в Херсонській області 24.07.2022 - ЗСУ записали звернення до херсонців
Очень скоро вы будете освобождены! Военный ВСУ обратился к херсонцам и рассказал о контрнаступлении
Giveaway
От конкурса к судебному процессу: что такое Giveaway и первая история украинской блогерши, которая получила штраф
Смотреть больше

Материалы по теме

Як боротись зі шкідливими побутовими звичками
Борьба с незастеленной постелью: как истреблять вредные бытовые привычки и зачем это нужно
Три уровня сознания: почему есть люди, во время войны постящие еду
Люди, которые публикуют свои завтраки во время войны: кто они и почему их не следует записывать к врагам народа
боїться йти на фронт
Парень убегает от повестки. Нормально ли это и как не потерять уважение?
Відпочинок, кафе
Поговорим о (не)уместности во время войны? Почему стоит избавиться от этого стереотипа

Видео
0:04:15
Біжу за Азовсталь - як пройшов спортивний флешмоб

Бегу за Азовсталь — в Украине и мире прошел спортивный флешмоб в поддержку защитников Мариуполя
0:01:10
Ситуація в Херсонській області 24.07.2022 - ЗСУ записали звернення до херсонців
Очень скоро вы будете освобождены! Военный ВСУ обратился к херсонцам и рассказал о контрнаступлении
0:00:49
Байрактар ТВ2
Канада, Польша, Норвегия: кто в мире собирает средства на Байрактары для Украины
Женщины на войне
Война женского рода: сколько женщин сейчас защищает Украину в армии
П’ять місяців повномасштабної війни з Росією: найгучніші події
Война не сломит Украину! Самые важные события за пять месяцев полномасштабного вторжения РФ
0:05:58
Яка ситуація у Харкові 24 липня: наслідки обстрілів
Почти 500 ударов за пять месяцев, но город не сдается! Как живет непокоренный Харьков
0:06:34
Андрій Шевченко на Саміті перших леді та джентльменів
Бомбы — не повод забыть о мечтах. Андрей Шевченко обратился к мальчику, потерявшему маму в Мариуполе
0:03:33
Наслідки обстрілу одеського порту 23.07.2022
Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны: удалось ли спасти зерно из Одесского порта
0:02:27
Девід Бекхем на Саміті перших леді й джентельменів
Ни один ребенок не должен это видеть: Дэвид Бекхэм поддержал Украину на Саммите первых леди и джентльменов
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 24 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 июля
Больше видео
водійське посвідчення
Читать дальше
Изменились правила: как получить водительское удостоверение в Украине и что делать украинцам в ЕС
рис
Читать дальше
Варим идеальный не слипающийся рис: секреты от Татьяны Литвиновой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь