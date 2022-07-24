Щоб не блукати хиткими стежинами правди та обману: книги, що розвивають критичне мислення

Наша боротьба проти нещадного та безпринципового ворога навчила нас багатьох речей. Серед них як розуміння цінності та швидкоплинності життя, так і більш прозаїчні, як вміння розрізняти правду від маніпуляцій.

Однак часом все ж таки стає досить складно критично аналізувати кожне повідомлення у стрічці новин чи соцмереж. Перше, що дає відгук на нову інформацію – це емоція. І не завжди після цього вона відпускає розум в більш конструктивні роздуми.

Та все ж таки не будеш ти йти одразу до фахівця зі психічного здоров’я, щоб навчитись керувати такими, здавалося б, буденними речами. Тому практична психологиня Юлія Ворман поділилась корисними книгами, які справді допоможуть розвинути критичне мислення.

Том Чатфілд – Критичне мислення. Аналізуй, сумнівайся, формуй свою думку

Британський письменник та філософ технологій Том Чатфілд стверджує, що критичне мислення – одна з найбільш важливих компетенцій, яка знадобиться людині у майбутньому.

Тому автор закликає почати аналізувати практично все і робити у будь-якому зручному місці, зокрема на роботі, навчанні чи навіть вдома. Однак письменник не лишає свого читача наодинці зі своїм закликом, але й супроводжує його практичними рекомендаціями.

Том Чатфілд вважає, що критичне мислення може допомогти людині захиститись від маніпуляцій та розрізняти правду і брехню. Тому детально перераховує ознаки цих явищ, а на додачу знайомить з методами дедукції, індукції та абдукції.

Крім того, автор прагне допомогти своїм читачам навчитись розробляти поведінкові та розумові стратегії. Том Чатфілд пояснює, наскільки великі можливості мови та риторики.

Однак не варто перейматись, що книга ряснітиме винятково науковими термінами, оскільки письменник добре приправив її гарним почуттям гумору. Тож читати її буде не лише корисно, але й не нудно.

Даніель Канеман, Касс Р. Санстейн, Олів’є Сібоні – Шум. Недосконалість людських суджень

Відомий ізраїльсько-американський психолог Даніель Канеман вирішив об’єднати сили з правознавцем Касс Р. Санстейном та спеціалістом зі стратегічного мислення Олів’є Сібоні.

Так команда з трьох фахівців і вирішила створити книгу, яка б могла розкрити читачам секрети сторонніх впливів на судження людини.

Науковці дослідили чимало сфер, охопивши медицину, криміналістику, юриспруденцію та економічне прогнозування. І все для того, щоб навчити читача відслідковувати та зменшувати зовнішній вплив на власний процес мислення.

На думку авторів, саме це здатне допомогти людині знайти найкращі рішення для життя.

Даніель Канеман – Думай повільно… вирішуй швидко

Крім роботи в команді, Даніель Канеман не боїться й роботи наодинці. Воно й не дивно для Нобелівського лауреата. Однак цього разу науковець намагався зрозуміти, чому люди часом роблять нераціональні вчинки та ухвалюють неправильні рішення.

Канеман дійшов до висновку, що ми маємо дві системи мислення. Одна з них відповідає за повільний процес розкручування думок та вмикається, коли людина, наприклад, обирає товари в магазині.

Проте іноді наші процеси мислення перемикаються на швидкий режим, що відповідає за миттєве та неусвідомлене прийняття рішень.

Джонатан Сміт – Псевдонаука та паранормальні явища. Критичний погляд

Клінічний психолог Джонатан Сміт прагне навчити свого читача вправно розрізняти правду, що здається брехнею та напрочуд правдоподібним обманом.

Автор вправно поєднав у книзі дані з різних наукових аспектів, зокрема психології, фізики, історії та навіть логічного аналізу. Однак не перенавантажив її, щоб читач зміг отримати максимум користі та не заплутатись у складних поняттях.

Крім того, гарним заняттям на вечір може стати прочитання літератури про наше минуле, щоб краще розуміти, як будувати майбутнє. Читай топ-5 захопливих книжок з історії України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!