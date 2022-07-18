Психологія

Заперечення, ізоляція та раціоналізація: як наша психіка рятує нас у моменти найбільшого стресу

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Липня 2022, 13:00
Захисні механізми
Фото: Unsplash, Pexels

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