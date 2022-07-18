Заперечення, ізоляція та раціоналізація: як наша психіка рятує нас у моменти найбільшого стресу

Чим більше травмуючі події нас оточують, тим більше психіка намагається захистити себе. Для цього наша підсвідомість використовує так звані захисні механізми.

Свого часу про них ще говорив всесвітньовідомий Зігмунд Фрейд. Саме цей науковець ввів термін у дію та досліджував його.

Захисний механізм – це несвідомий психічний процес, спрямований на зменшення негативних переживань та потенційно небезпечних подразників.

Практична психологиня Юлія Ворман стверджує, що захисні механізми допомагають адаптуватись людській психіці до зовнішніх умов та знизити негативні та травматичні переживання.

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Однак таких запобіжних заходів існує чимало видів, тож в них варто розібратись, щоб розуміти, як саме твоя психіка намагається впоратись зі стресом.

Заперечення

Здається, усі чули про кілька кроків до прийняття реальності. Так ось заперечення є ще й захисним механізмом, який використовує наша психіка, щоб вберегтись від негативу.

Часто заперечення може з’являтись від болю втрати чи повідомлення про небезпечне захворювання. Таким чином людина буде удавати, що нічого не трапилося та навіть злитися, якщо хтось стверджує зворотнє.

Витіснення

Витіснення може нагадувати заперечення, оскільки таким чином психіка намагається позбутись неприємних переживань.

Людина може навіть забути про травмуючу подію, щоб повернути собі психологічний комфорт. Як наслідок неприємні спогади забуваються, а усвідомлення внутрішніх конфліктів стає практично неможливим.

Проекція

Ще один з досить поширених захисних механізмів стала проекція, внаслідок якої людина приписує іншим власні внутрішні мотиви, переживання та навіть риси характеру.

Небезпека полягає у тому, що таким чином робиться спроба перекласти свою відповідальність за власні бажання на інших.

Інтроєкція

Захисний механізм під назвою інтроєкція теж зустрічається досить часто, оскільки на її основі побудовані методи освіти та виховання.

Її суть полягає у тому, щоб привласнити собі чужі думки, норми, цінності, переконання, правила та установки? не намагаючись при цьому критично їх переосмислити та розібратись в їх особливостях.

Такий захисний механізм становить небезпеку в тому, що доросла людина може перестати розуміти власні мотиви та бажання, намагаючись скопіювати їх у когось іншого. В такому разі нею досить легко маніпулювати.

Раціоналізація

Шляхом раціоналізації людина намагається пояснити собі причини неприйнятних для неї вчинків та висловлювань інших людей.

Однак найчастіше вона має на меті лише зберегти власну високу самооцінку.

Сублімація

Сублімація може нагадувати трохи заперечення чи витіснення, оскільки у своїй основі має мету забути травмуючі події. Однак послуговується іншим механізмом та просто заміняє їх на нові види діяльності.

Таким чином сублімацію можуть використовувати навіть для добрих цілей, оскільки вона дає змогу світу побачити чималу кількість витворів мистецтва.

Реактивні формування

Захисний механізм під назвою реактивні формування працює наступним чином: спочатку витісняє неприйнятні бажання людини, а потім посилює його протилежність.

Таким чином надзвичайна люб’язність може приховувати за собою посилену ворожість. Просто людина розуміє, що вона неприйнятна та намагається її замінити, забуваючи про власні бажання.

Регресія

Пам’ятаєш, як раніше у дитинстві все було простіше? Якщо ні, то твоя психіка точно пригадає та використає це для власного збереження. Вона згадує часи, коли все було добре, та використовує прийнятні для того часу механізми.

Таким чином доросла людина, реагуючи на травмуючу ситуацію, вдається до відверто дитячих форм поведінки, таких як плач, примхи чи емоційні прохання. Однак цей механізм таким чином також намагається перекинути з себе відповідальність на когось іншого.

Ізоляція

Цим механізмом часом користуються спортсмени. Наприклад, боксер намагається не думати про біль від ударів, оскільки у протилежному випадку він просто не зможе продовжувати більш через страх.

Злиття

Найчастіше цим механізмом послуговуються батьки у перші роки життя їх дитини. Зникає розуміння, де закінчується їх особистість та починається інша людина. Усе перетворюється на суцільне значення “ми”.

Зсув

Бувало, що хтось зіпсував настрій, а вилились емоції зовсім на іншу людину? Так? Тоді це був захисний механізм під назвою зсув. Таким чином людина намагається змістити емоції від одного об’єкта на інший.

Однак іноді єдине, що ти можеш відчути – це суцільна втома. Тож читай, як уникнути відчуття знесилення та емоційного вигорання під час війни.

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