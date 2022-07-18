Отрицание, изоляция и рационализация: как наша психика спасает нас в моменты наибольшего стресса

Чем больше травмирующие действия нас окружают, тем больше психика пробует защитить себя. Для этого наше подсознание использует так называемые защитные механизмы.

В свое время о них еще говорил всемирно известный Зигмунд Фрейд. Именно этот ученый ввел термин в действие и исследовал его.

Защитный механизм – это бессознательный психический процесс, направленный на уменьшение негативных переживаний и потенциально опасных раздражителей.

Практический психолог Юлия Ворман утверждает, что защитные механизмы помогают адаптироваться человеческой психике к внешним условиям и снизить негативные и травматические переживания.

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Однако таких мер предосторожности существует немало видов, поэтому в них следует разобраться, чтобы понимать, как именно твоя психика пытается справиться со стрессом.

Отрицание

Кажется, все слышали несколько шагов к принятию реальности. Так вот отрицание является еще и защитным механизмом, который использует наша психика, чтобы уберечься от негатива.

Часто отрицание может появляться от боли потери или сообщения об опасном заболевании. Таким образом, человек будет делать вид, что ничего не случилось и даже злиться, если кто-то утверждает обратное.

Вытеснение

Вытеснение может напоминать отрицание, поскольку таким образом психика пытается избавиться от неприятных переживаний.

Человек может даже забыть о травмирующем событии, чтобы вернуть психологический комфорт. Как следствие неприятные воспоминания забываются, а осознание внутренних конфликтов становится практически невозможным.

Проекция

Еще один из довольно распространенных защитных механизмов стала проекция, в результате которой человек приписывает другим собственные внутренние мотивы, переживания и даже черты характера.

Опасность заключается в том, что таким образом предпринимается попытка переложить ответственность за свои желания на других.

Интроекция

Защитный механизм под названием интроекция тоже встречается довольно часто, поскольку на ее основе построены методы образования и воспитания.

Ее суть состоит в том, чтобы присвоить себе чужие мысли, нормы, ценности, убеждения, правила и установки, не пытаясь при этом критически их переосмыслить и разобраться в их особенностях.

Такой защитный механизм представляет опасность в том, что взрослый человек может перестать понимать свои мотивы и желания, пытаясь скопировать их у кого-то другого. В таком случае им достаточно легко манипулировать.

Рационализация

Путем рационализации человек пытается объяснить себе причины неприемлемых для него поступков и высказываний других людей.

Однако чаще всего он преследует цель лишь сохранить собственную высокую самооценку.

Сублимация

Сублимация может напоминать несколько отрицание или вытеснение, поскольку в своей основе преследует цель забыть травмирующие события. Однако пользуется другим механизмом и просто заменяет их на новые виды деятельности.

Таким образом, сублимацию могут использовать даже для хороших целей, поскольку она позволяет миру увидеть немалое количество произведений искусства.

Реактивные формирования

Защитный механизм под названием реактивное формирование работает следующим образом – сначала вытесняет неприемлемые желания человека, а затем усиливает его противоположность.

Таким образом, чрезвычайная любезность может скрывать за собой усиленную враждебность. Просто человек понимает, что она неприемлема и пытается ее заменить, забывая о собственных желаниях.

Регрессия

Помнишь, как раньше в детстве все было проще? Если нет, то твоя психика точно припомнит и использует это для самосохранения. Она вспоминает времена, когда все было хорошо, и использует приемлемые для того времени механизмы.

Таким образом, взрослый человек, реагируя на травмирующую ситуацию, прибегает к откровенно детским формам поведения, таким как плач, капризы или эмоциональные просьбы. Однако этот механизм, таким образом, также может пытаться перебросить с себя ответственность на кого-то другого.

Изоляция

Этим механизмом иногда пользуются спортсмены. Например, боксер пытается не думать о боли от ударов, поскольку в противном случае он просто не сможет продолжать биться из-за страха.

Слияние

Чаще всего этим механизмом пользуются родители в первые годы жизни ребенка. Исчезает понимание, где кончается их личность и начинается другой человек. Все превращается в сплошное значение “мы”.

Смещение

Бывало, что кто-то испортил настроение, а вылились эмоции совсем на другого человека? Да? Тогда это был защитный механизм под названием смещение. Таким образом, человек пытается сместить эмоции от одного объекта на другой.

Однако иногда единственное, что ты можешь почувствовать – это сплошная усталость. Так что читай, как избежать ощущения упадка сил и эмоционального выгорания во время войны.

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