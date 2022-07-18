Психология

Отрицание, изоляция и рационализация: как наша психика спасает нас в моменты наибольшего стресса

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 июля 2022, 13:00
Захисні механізми
Фото: Unsplash, Pexels

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