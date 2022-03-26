Я втомився від війни: як уникнути відчуття знесилення та емоційного вигорання

В умовах війни треба особливо дбайливо ставитись до свого психологічного стану. Як уникнути втоми та почуватися краще порадила психологиня Світлана Ройз.

Згадка про мирний день

Перше, що нам потрібно — підтримувати свій стан згадками про мирний час. Всі ці спогади є профілактикою емоційного вигорання.

Психологиня пояснює, як працює наш організм у стані постійного стресу:

— Переживання стресу має різні етапи. У нас був етап активізації, адаптації.

У стані гострого стресу ми не помічаємо втоми, бо усі резерви націлені на виживання.

У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємось.

Не треба цього допускати, оскільки це впливатиме на психіку та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим.

Інформаційний детокс

Фахівець рекомендує не перенасичувати себе негативними новинами та не переглядати кадри подій, на які неможливо дивитись без почуттів.

Варто підтримувати щось хороше у своєму житті, аби зуміти втримати баланс позитивного і негативного у житті.

Культивувати мрії про майбутнє

Війна закінчиться — не варто забувати про це. Нам варто задуматися про те, чим ми займемося одразу після перемоги. Якщо тобі допоможе — напиши список справ, які хочеш втілити у життя одразу по закінченню війни.

Такі речі підіймають настрій і дають сили жити далі. Жити й відбудовувати покалічені рашистами міста. А з чого варто починати відбудову — читай у матеріалі.