Бери приклад з дерев: дієві способи захиститися від стресу взимку

У той час як людство звикло асоціювати грудень із нескінченними списками справ, стресом та передсвятковою метушнею, природа демонструє цілком протилежну стратегію виживання.

Як зазначає Psychology Today, ми намагаємося прискоритися саме тоді, коли весь живий світ уповільнюється, впадає у сплячку та відновлюється. Читай у матеріалі, чого зима нас може насправді навчити щодо тривог та вигорянь.

Як захистити себе від стресу взимку і до чого тут дерева

Згідно з останніми даними, дев’ять із десяти дорослих відчувають значний стрес під час зимового сезону. Статистика охорони здоров’я також невтішна: саме в цей період зростає ризик серцевих нападів та інсультів.

Поки світ навколо занурюється у темряву, люди вимагають від себе більше світлових годин, більше продуктивності та виконання безлічі справ.

Нам варто поглянути на дерева як на модель боротьби з вигоранням. Скидання листя восени — це не ознака смерті чи слабкості, а стратегічний механізм виживання. Це дозволяє дереву:

економити воду та енергію;

запобігати пошкодженню від морозів;

зменшувати навантаження на гілки від важкого снігу.

Люди ж часто діють навпаки — намагаються тримати листя, тобто свої обов’язки та задачі, навіть тоді, коли внутрішні ресурси вичерпані, а зовнішні умови вимагають енергозаощадження.

У матеріалі згадується концепція “позитивного стану Дуба” — психологічного підходу, який допомагає пройти через зиму без шкоди для психіки. Він базується на кількох принципах:

Прийняття обмежень: визнання того, що ти не можеш робити все одночасно. Розподіл навантаження: мати силу волі попросити допомогу у близьких, та дозволити іншим бути помічниками у твоїх задачах. Легалізація відпочинку: усвідомлення того, що пауза — це не лінь, а необхідна умова для майбутнього росту пізніше — навесні.

Зима нагадує нам, що відпочинок є не лише прийнятним, але й біологічно необхідним. Замість того щоб боротися з темрявою та холодом за допомогою активності, варто дозволити собі період так званої сплячки.

Раніше ми писали, як вибрати подушку для сну — читай у матеріалі, з якої причини ти прокидаєшся розбитим/-ою.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!