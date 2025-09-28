Чому психіка молодих руйнується швидше, ніж ми можемо її врятувати

Ще донедавна вчені описували життя як своєрідну U-подібну криву щастя. У дитинстві ми відчуваємо себе на вершині, далі приходять роки дорослішання зі стресами, рахунками, роботою та сімейними клопотами. А потім — полегшення у зрілості, коли з’являється більше свободи та часу на себе.

Але, як кажуть дослідники, ця крива стрімко змінюється. Сьогодні молодь стартує не з оптимізму, а з тривог і депресій.

І замість плавного падіння та підйому формується радше кут падіння — різке зниження рівня щастя вже з підліткового віку. Про це пише Psychology Today.

Чому молодь страждає більше

Психологи пояснюють: покоління Z живе в умовах постійної полікризи. Їхнє дитинство припало на пандемію COVID-19, юність супроводжують новини про зміну клімату, війну, а тепер ще й невизначеність через штучний інтелект, який ламає уявлення про стабільну кар’єру.

Якщо раніше підлітковий вік був кузнею ідентичності, то тепер він радше схожий на хаос без орієнтирів. А пережиті в юності потрясіння, за словами вчених, залишають найглибші шрами.

Експерти переконані: старі підходи більше не працюють. Навчальні програми та кар’єрні шляхи досі будуються так, ніби світ рухається прямою лінією — школа, університет, робота. Насправді ж сучасна молодь живе у світі, де будь-яка стабільність може розсипатися за кілька років.

Тому ключова навичка майбутнього — не вузька спеціалізація, а вміння швидко адаптуватися, змінювати напрямки та набувати різних навичок. Вчені радять розвивати поліматів — людей, які можуть поєднувати різні сфери й почуватися впевнено у хаосі.

Що потрібно змінити

Молодим людям варто давати більше шансів на реальні стажування та практику, а не заганяти їх у заздалегідь прописані кар’єрні сценарії.

Важливо підтримувати їхню допитливість і різноманітні інтереси, замість вимагати вузької спеціалізації з першого кроку. І так само варто зняти тиск із фрази знайди свою пристрасть, адже сучасне життя рідко вкладається в один вибір.

Світ невизначеності нікуди не зникне, але ми можемо навчити молоде покоління не лише пристосовуватися, а й процвітати в ньому.

Тема тиску й невизначеності, з якою стикається молодь, напряму перегукується з іншою проблемою — поширеністю паління. За новими даними, звичка до тютюну стає ще небезпечнішою, адже все більше молодих людей комбінують одразу кілька видів нікотинових виробів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!